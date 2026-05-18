Slovenskem hýbe bizarní „langošová aféra“ za chybějící háček. Fico mluví o šikaně

Podivná lingvistická kauza spojená s prodejem oblíbené pochoutky vyvolala na Slovensku bouři nevole. Finanční úřad si „došlápnul“ na prodejce langošů, který nedokázal vydat účtenku se správnou slovenskou diakritikou. Z pokuty, již nešťastný prodejce dostal, se rychle stalo celorepublikové téma, k němuž se vyjádřil i premiér Robert Fico. Úřad podnikateli pokutu nakonec odpustil.
Případ, který se v malé slovenské obci Kvetoslavov nedaleko Bratislavy začal odehrávat na začátku května, velmi rychle přitáhl pozornost veřejnosti i médií. Prodejce langošů dostal od finanční správy pokutu 1500 eur, v přepočtu více než 36 tisíc korun.
A to ne proto, že by před státními úředníky zatajil tržby, ale kvůli tomu, že na vytištěném pokladním bloku, který kontrolorům po nákupu langoše s česnekem, sýrem a kečupem za čtyři eura vydal, chyběl háček nad písmenem „s“. Jinými slovy, místo slova „langoš“ byl na účtence vytištěn výraz „langos“.
Podle finanční správy zákon jasně definuje, že pokladní systémy musí umožnit tisk všech znaků slovenské abecedy včetně háčků a čárek.
Vysoká pokuta obratem vyvolala na Slovensku vlnu pobouření a kritiku systému kontrol finanční správy. Finanční úřad se ale brání, že nešlo jen o nedostatek v podobě chybějící diakritiky. Prodejce podle kontrolorů používal online registrační pokladnu, která nebyla v době kontroly technicky způsobilá plnit zákonem stanovené požadavky.
V rozhodnutí, proč úřad sankci udělil, je ovšem podle právníků poněkud zmatečně napsáno, že účtenka „neobsahovala interpunkční znaménka“, tedy čárky, tečky nebo otazníky.
Právní zástupkyně bufetu Ľubica Reisz Kňazeová v této souvislosti uvedla, že pokladna byla špatně technicky nastavená, už když si ji podnikatel pořídil.
Chybu měl pak servisní technik odstranit na dálku ještě během kontroly zhruba do 20 minut. Navzdory tomu dostala firma pokutu, již musela zaplatit do tří dnů. Podnikatel navíc tvrdí, že kontrola trvala nepřiměřeně dlouho, až tři a půl hodiny.
„Klient byl z toho opravdu nešťastný a také se obával vystoupit veřejně, neboť se bojí dalších kontrol a tlaku státu. Jde o malý rodinný provoz. K tomu, aby mohli zaplatit tuto pokutu, musí prodat 500 langošů, což je minimálně dvoudenní práce,“ prohlásila k tomu advokátka.
A k celé kauze se začali vyjadřovat i slovenští politici. „Je nesmysl pokutovat někoho, kdo prodává langoše, jen proto, že tam neměl nějaký háček nebo mu tam něco chybělo. Šikanování lidí je nesmysl. Myslím si, že by se příslušné orgány měly omluvit,“ uvedl například slovenský premiér Robert Fico.
A o případu začal mluvit i ředitel slovenské finanční správy Jozef Kiss. Ten nejdříve uvedl, že vláda špatně nastavila systém kontrol a zákon měl být změněn už dříve. Současné nastavení zákona totiž jako nejmenší možnou pokutu za daný prohřešek stanovuje pokutu právě 1500 eur. Ředitel se také ohradil proti kritice úřadu. „Není vhodné poukazovat na základě nějakých dezinformací a zkreslených informací, které jsou komunikovány v médiích, své názory a postoje ve vztahu k zaměstnancům finanční správy,“ uvedl.
A vyslal vzkaz i samotnému prodejci. „Na druhou stranu musím říct, že za 1500 eur měl reklamu v hlavním vysílacím čase ve všech hlavních zpravodajských relacích a jeho tržby vzrostly o několik set procent. Takže si myslím, že jsme mu až tak neublížili,“ dodal ředitel slovenské finanční správy.
Celá „aféra“ ale nakonec dospěla k šťastnému konci. Úřad podnikateli pokutu v pondělí odpustil. Kiss uvedeného prodejce langošů označil za poctivého podnikatele a omluvil se mu za důsledky, které musel snášet, nikoliv ovšem za to, že porušil zákon. Podle něj ale pochybili samotní kontroloři. „Tato pochybení vycházejí z toho, že v záznamu o provedení kontroly byl uveden jiný důvod uložení sankce než ten, který byl následně uveden v rozhodnutí o uložení pokuty. Nebyl zkrátka zcela totožný,“ uvedl šéf finanční správy.
Slíbil taktéž, že jeho úřad připraví návrh změn zákona, neboť nynější sazby pokut neodpovídají závažnosti pochybení.
