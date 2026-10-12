Země přestala tolerovat muslimské šátky. Policie kvůli nim nepouští děti do školy

Ředitelé škol hlídkují ráno u dveří a vrací domů dívky s šátky na hlavě. Rodiče a věřící proti tomu protestují. Policie je následně zatýká. Islámské státy jako Turecko nebo Írán proti tomu protestují. Tohle není příběh z Evropy, ale z muslimské země – proti šátkům u žen a dívek se rozhodl zakročit muslimský Ázerbájdžán.
Všechno začalo 21. září tohoto roku, když vláda schválila úpravu předpisů o školních uniformách. Nově výslovně zakazuje nosit ve školách oděvní prvky, které narušují jednotnost uniformy nebo „odporují sekulárnímu charakteru vzdělávání“.
Po celé zemi začali ředitelé škol fyzicky blokovat vstup žákyním a studentkám v hidžábu. Na sociálních sítích se následně objevila videa, na nichž plačící dívky nebyly vpuštěny do tříd na výuku.
Na řadě míst spontánně proběhly protesty, které ale policie okamžitě rozehnala. Zatčeno bylo více než šedesát lidí. Známý teolog Abgül Suleymanov byl odsouzen na 30 dní vězení (je to už jeho druhé odsouzení za podobný přečin, poprvé to bylo v roce 2011).
Celý spor se vleče od roku 2010, kdy ministerstvo školství přikázalo dětem nosit do školy uniformy bez jakýchkoliv náboženských symbolů. Už tehdy proti tomu protestovali rodiče a věřící, policie proti nim tvrdě zasáhla a organizátoři dostali dlouholeté tresty vězení.
Vláda nicméně poněkud polevila a vymáhání pravidel nechala víceméně na ředitelích jednotlivých škol. To se změnilo nyní s zářijovým rozhodnutím.
V Ázerbájdžánu vládne od roku 1992 rodina Alijevů. Prezidentem byl nejprve od roku 1993 někdejší první tajemník Komunistické strany Hejdar Alijev a od roku 2003 jeho syn Ilham. Alijevův režim je přísně sekulární, i když nejméně 95 procent obyvatel jsou muslimové.
Ázerbájdžán ovšem patří k nejméně religiózním muslimským zemím na světě. Pravidelně se modlí nebo navštěvuje mešity odhadem jen 10–15 procent populace. Všechny mešity navíc podléhají kontrole státu. Imámové jsou fakticky státní zaměstnanci a témata pátečních kázání podléhají úřednímu schválení.
Islámské aktivisty vláda často obviňuje z terorismu nebo (účelově) z držení drog. Skutečné radikální islámské podzemí je v Ázerbájdžánu velmi slabé. Režim prezidenta Alijeva přesto vnímá politický islám jako potenciálně největší nebezpečí pro stabilitu režimu.
Když v roce 2015 založil charizmatický kazatel Taleh Baghirzade Hnutí za islámskou jednotu, vtrhla na jeho kázání v soukromém domě speciální jednotka policie a při přestřelce tehdy zahnulo šest osob. Taleh Baghirzade byl následně za terorismus a pokus o převrat odsouzen na dvacet let vězení a desítky jeho sympatizantů dostaly mnohaleté tresty.