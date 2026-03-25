"Tvrdě pracuje na ochraně Maďarska." Trump před volbami podpořil Orbána

ČTK

Americký prezident Donald Trump před nadcházejícími dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil tamního premiéra Viktora Orbána. Na své síti Truth Social vyzval obyvatele Maďarska, aby svůj hlas dali Orbánovi. Toho označil za silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele a zároveň mu vyslovil svou plnou podporu ve volební kampani.

Americký prezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor OrbánFoto: Reuters
Předvolební průzkumy naznačují, že Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz by mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.

"Viktor tvrdě pracuje na ochraně Maďarska, růstu hospodářství, vytváření pracovních míst, podpoře obchodu, zastavení nelegálního přistěhovalectví a zajištění práva a pořádku!" napsal Trump. Poznamenal, že za jeho administrativy vztahy mezi Washingtonem a Budapeští dosáhly nových výšin a velkolepých úspěchů, na čemž má podíl právě Orbán.

Související

"Hrdě jsem podpořil Viktora ve znovuzvolení v roce 2022 a je mi ctí to učinit znovu. Volby jsou 12. dubna 2026. Maďarsko: jděte volit Viktora Orbána," dodal Trump s tím, že Orbán nikdy skvělý maďarský národ nezklame.

Orbán už na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.

Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.

Orbán stojí v čele maďarské vlády od roku 2010, kdy se do premiérského křesla vrátil po osmi letech v opozici.

Mohlo by vás zajímat
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko hlásí sestřelení 389 ukrajinských dronů, útok zasáhl i okolí Moskvy

Ruská protivzdušná obrana během noci na dnešek sestřelila 389 ukrajinských dronů. Podle agentury Reuters to oznámilo ruské ministerstvo obrany, které ale informace o případných škodách neuvedlo. Ukrajinské údery mířily na Moskevskou a Leningradskou oblast a také na ruské regiony hraničící s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen delivers New Year's speech at Marienborg
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen delivers New Year's speech at Marienborg
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen delivers New Year's speech at Marienborg

Dánské volby vyhráli sociální demokraté, zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903

Úterní parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové, kteří ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Po sečtení všech hlasů o tom ve středu informovala dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném jednokomorovém parlamentu většinu.

Donald Trump při jmenování šéfa ministerstva vnitřní bezpečnosti Marka Mullina, Bílý dům, 24. března 2026.
Donald Trump při jmenování šéfa ministerstva vnitřní bezpečnosti Marka Mullina, Bílý dům, 24. března 2026.
Donald Trump při jmenování šéfa ministerstva vnitřní bezpečnosti Marka Mullina, Bílý dům, 24. března 2026.

ŽIVĚ Mírová jednání na obzoru? USA poslaly 15bodový plán, Íránci se jim vysmáli

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. V úterý to napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků diskutují o možnosti uspořádat s Íránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil.

