"Tvrdě pracuje na ochraně Maďarska." Trump před volbami podpořil Orbána

Americký prezident Donald Trump před nadcházejícími dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil tamního premiéra Viktora Orbána. Na své síti Truth Social vyzval obyvatele Maďarska, aby svůj hlas dali Orbánovi. Toho označil za silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele a zároveň mu vyslovil svou plnou podporu ve volební kampani.
Předvolební průzkumy naznačují, že Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz by mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.
"Viktor tvrdě pracuje na ochraně Maďarska, růstu hospodářství, vytváření pracovních míst, podpoře obchodu, zastavení nelegálního přistěhovalectví a zajištění práva a pořádku!" napsal Trump. Poznamenal, že za jeho administrativy vztahy mezi Washingtonem a Budapeští dosáhly nových výšin a velkolepých úspěchů, na čemž má podíl právě Orbán.
"Hrdě jsem podpořil Viktora ve znovuzvolení v roce 2022 a je mi ctí to učinit znovu. Volby jsou 12. dubna 2026. Maďarsko: jděte volit Viktora Orbána," dodal Trump s tím, že Orbán nikdy skvělý maďarský národ nezklame.
Orbán už na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.
Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.
Orbán stojí v čele maďarské vlády od roku 2010, kdy se do premiérského křesla vrátil po osmi letech v opozici.
ŽIVĚ Rusko hlásí sestřelení 389 ukrajinských dronů, útok zasáhl i okolí Moskvy
Ruská protivzdušná obrana během noci na dnešek sestřelila 389 ukrajinských dronů. Podle agentury Reuters to oznámilo ruské ministerstvo obrany, které ale informace o případných škodách neuvedlo. Ukrajinské údery mířily na Moskevskou a Leningradskou oblast a také na ruské regiony hraničící s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.
Nukleární poklop, netopýří bomby i kočičí špion. Poznejte nejšílenější experimenty vědy a armády
Kočky napěchované elektronikou jako špioni. Netopýři s miniaturními bombami. Umělý prstenec kolem Země z milionů kovových jehliček. Nebo také slon, kterému vědci podali smrtící dávku LSD. Ne, to není sci-fi — to je skutečná historie okamžiků, kdy se věda spojila s armádou a hranice rozumu se nebezpečně rozostřily.
Dánské volby vyhráli sociální demokraté, zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903
Úterní parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové, kteří ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Po sečtení všech hlasů o tom ve středu informovala dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném jednokomorovém parlamentu většinu.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
ŽIVĚ Mírová jednání na obzoru? USA poslaly 15bodový plán, Íránci se jim vysmáli
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. V úterý to napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků diskutují o možnosti uspořádat s Íránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil.