Je majitelem vůbec nejvlivnějšího a nejprofesionálnějšího ruského propagandistického kanálu. Putin ho vyznamenal, Evropská unie na něj uvalila sankce, Američané za informaci o jeho osobě nabízejí 10 milionů dolarů. Teď Michaila Zvinčuka, jeho ženu a další tři osoby zatkla policie v černohorském přímořském letovisku Risan v Boce Kotorské.
Podle policie a tajné služby ANB se u Zvinčuka našlo „sofistikované digitální vybavení, drony a elektronická zařízení“. Zatčena byla i jeho žena Valerija Vladimirovna a další tři osoby. Skupinu měli Černohorci sledovat několik dní. Informuje o tom černohorský portál cdm.me.
Pětatřicetiletý Zvinčuk je bývalý tiskovým důstojníkem ruského ministerstva obrany a zakladatelem extrémně vlivného vojenského analytického kanálu „Rybar“ na Telegramu a dalších sociálních sítích. Ten hraje klíčovou roli v ruské informační a psychologické válce a šíření prokremelského narativu. Spekuluje se o tom, že Zvinčuk je ve skutečnosti plukovníkem ruské vojenské rozvědky GRU.
Na Telegramu má skoro jeden a půl milionu odběratelů. Jednotlivé posty dosahují často milionů zobrazení. Rybar proslul svými detailními, graficky perfektně zpracovanými mapami bojiště v několika jazykových mutacích. Díky svým stykům dokázal Zvinčuk zveřejňovat informace z bojiště rychleji než oficiální mluvčí ruské armády.
Rybar byl jedním z mála kanálů, které si mohly dovolit kritizovat neschopnost ruského generálního štábu a špatné zásobování, aniž by byl jeho kanál zastaven nebo on sám čelil represím. V roce 2022 byl dokonce zařazen do oficiální pracovní skupiny Vladimira Putina pro otázky „speciální vojenské operace“ a obdržel státní vyznamenání.
Podle britských úřadů je kanál Rybar částečně řízený z Kremlu, financuje ho státní podnik Rostec a úzce spolupracuje s ruskými tajnými službami. Podle amerického ministerstva zahraničí se snažil ovlivnit volby v USA.
Rybar provozuje také síť vedlejších kanálů v angličtině, arabštině, španělštině, francouzštině nebo srbštině. Cílí na publikum v západních zemích, na Balkáně, na Blízkém východě a v Africe, kde všude šíří protizápadní a proruskou propagandu.
Provozuje specializované projekty zaměřené na podporu ruských aktivit v Africe. Kanál také aktivně mapuje logistické trasy dodávek západních zbraní na Ukrajinu.
Na Balkáně Zvinčuk několikrát pořádal školení a přednášky o využívání Telegramu a dalších sociálních sítí pro proruské aktivisty a novináře v Srbsku a srbské části Bosny.
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