Tvrdá lekce pro NATO. Hrstka Ukrajinců při manévrech „vymazala“ moderní techniku

Pro alianční síly je to nové varování. Společné cvičení Aurora 2026 ve Švédsku suverénně ovládly dva ukrajinské dronové týmy čítající necelých dvacet operátorů. V roli fiktivního nepřítele drtily západní vojáky i techniku a nutily organizátory manévry opakovaně přerušit, aby se alianční jednotky mohly přeskupit.
Ve Švédsku minulý týden skončily rozsáhlé alianční manévry Aurora 2026, které probíhaly od konce dubna. Scénář cvičení zahrnoval mimo jiné obranu stockholmského pobřeží proti námořním výsadkům, společné pozemní a letecké operace či logistické přesuny do ohrožených oblastí.
Pozornost se však soustředila zejména na obranu baltského ostrova Gotland, který leží na strategické pozici mezi Švédskem a ruskou exklávou Kaliningrad. Podle expertů jde o jedno z potenciálních míst, kde by se Moskva mohla pokusit otestovat akceschopnost a jednotu NATO.
Do manévrů se zapojilo zhruba 16 tisíc příslušníků švédské armády, které doplnilo dalších 1300 vojáků ze spojeneckých zemí – především ze Spojených států, Velké Británie, Dánska a Francie. Významným zpestřením byla v rámci partnerství JEF-Ukraine také účast dvou ukrajinských dronových týmů.
Třikrát museli přerušit cvičení
Během závěrečných tří dnů cvičení simulovaly alianční jednotky obranu klíčových objektů proti ruskému útoku, který kombinoval konvenční vojenskou sílu s nekonvenční taktikou. Právě dvě ukrajinské skupiny, čítající méně než dvacet operátorů, dostaly v tomto scénáři roli nepřítele s úkolem napodobit ruské dronové nálety.
Přestože organizátoři na záběrech prezentovali nejmodernější západní techniku, včetně stíhaček Gripen, houfnic Archer či tanků Leopard 2A8, cvičení nakonec zcela opanovaly dva běžně vybavené ukrajinské FPV týmy.
Operátor s volacím znakem Tarik pro agenturu AP uvedl, že ukrajinské údery byly natolik drtivé, že organizátoři museli výcvik hned třikrát přerušit a „oživit“ vyřazené vojáky a techniku, aby cvičení mohlo vůbec pokračovat. „V reálné situaci by už byli mrtví,“ dodal.
Letiště padlo za dvacet minut
Výsledky simulovaných střetů byly pro západní techniku alarmující. V jednom ze scénářů mechanizovaného útoku ukrajinských jednotek ve spolupráci se švédskými operátory „vyřadily“ 28 z přibližně 32 kusů těžké techniky.
V dalším případě pak ukrajinské FPV drony během necelých dvaceti minut prolomily obranu vojenského letiště a zasáhly všechny cíle, aniž by útočníci přišli o jediný dron, uvedl ve svém prohlášení ukrajinský 1. sbor.
„Kvůli efektivitě ukrajinských FPV pilotů byla jejich účast v některých částech cvičení dokonce omezena, aby ostatní jednotky mohly dokončit výcvik, aniž by kompletně přišly o techniku,“ píše se v oficiálním prohlášení sboru.
Další z operátorů s volacím znakem Karat pro AP poznamenal, že švédské jednotky sice prokazují potenciál, ale musí výrazně zapracovat na integraci dronů, modernizaci taktiky a celkovém pochopení toho, jak funguje moderní válčení.
Máme se co učit, přiznávají Švédové
Švédští velitelé si technologický a taktický náskok ukrajinských vojáků plně uvědomují. „V oblasti dronové války jsou před námi o míle napřed. Jsme opravdu rádi, že sem přijeli sdílet své zkušenosti, protože se od nich máme hodně co učit,“ cituje deník Kyiv Post Andrease Gustafssona, velitele švédské brigády, která simulovaný útok na baltský ostrov bránila.
Pro alianční síly přitom nejde o první varovný signál. Podobné srovnání dopadlo v neprospěch západních armád v nedávné historii již několikrát. Loni médii proběhly zprávy ze cvičení Hedgehog v Estonsku, kde ukrajinští operátoři takticky přehráli estonské a britské jednotky.
Během námořního cvičení u břehů Portugalska pak tým pod ukrajinským vedením zvítězil ve všech bojových scénářích, přičemž při simulovaném útoku na fregatu si alianční síly blížící se hrozby dokonce ani nevšimly.
Mohlo by vás zajímat: Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm“ kousek od hranic s Ruskem.
ŽIVĚ Ať se Ukrajina stane přidruženým členem EU. Zatím bez hlasovacích práv, navrhuje Merz
Německý kancléř Friedrich Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Učinil to v dopise zaslaném do Bruselu, o kterém ve čtvrtek informovala agentura DPA. Reagoval přitom na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl.
Česko se zdrželo v hlasování o rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu
Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se ČR zdržela, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků.
Víme, kde bude první velký protest kvůli sudetským Němcům. Policie popsala manévry
Program festivalu Meeting Brno, který trvá od čtvrtka do konce května, čítá celou řadu položek. Chystají se pietní akce, besedy, výstavy nebo tradiční Pouť smíření. A především sjezd sudetských Němců plánovaný na tento víkend. Dorazí i významní hosté – například předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo olympionik Dominik Hašek. A součástí toho všeho budou ovšem i velké protesty a policejní manévry.
Moderní léčba existuje. Pacienti na ni ale čekají stále déle
Moderní medicína posouvá hranice léčby tempem, které bylo ještě před několika lety těžko představitelné. Přibývají nové terapie pro onkologická, vzácná i chronická onemocnění a řada pacientů dnes díky inovativním léčivům žije déle a kvalitněji. Přesto se čeští pacienti k moderní léčbě dostávají stále pomaleji.