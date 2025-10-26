Zahraničí

Tuskova strana změní jméno a spojí se s dalšími dvěma uskupeními

před 3 hodinami
Polský premiér Donald Tusk oznámil vznik nové strany Občanská koalice (KO), která sdružuje jeho stranu Občanská platforma (PO) a další vládní strany Nowoczesna (Moderní) a Iniciativa Polsko. Stejně jako nová strana se jmenovala i koalice, která tyto tři strany spolu s dalšími sdružovala v několika předchozích volbách.
"Jmenujeme se Občanská koalice, protože jsme jako Občanská koalice vyhráli volby a vyhrajeme také ty příští," uvedl Tusk při národním sjezdu PO. "Nemusíme vymýšlet nic jiného. Žádné triky, pouze pravda," doplnil polský premiér.

Podle serveru gazeta.pl vznikne nová strana tak, že Tuskova původní strana PO změní své jméno. Strana Nowoczesna rozhodla v pátek o svém rozpuštění a stejné opatření má učinit i Iniciativa Polsko na svém kongresu v polovině listopadu. PO má zavést změny ve stanovách, které umožní přijetí členů obou stran. Do poloviny ledna nově vzniklá strana zvolí své orgány a vedení.

Sjednocení tří politických sil podle PAP přichází v době, kdy se Tusk snaží před příštími parlamentními volbami získat nové voliče. Podle serveru onet.pl ale současná vláda nemá příliš velkou podporu. Přibližně 60 procent respondentů tvrdí, že vláda nesplnila jejich očekávání.

 
