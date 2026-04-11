Zahraničí

Tusk vyzval k "eliminaci zrádců". "Svět, jak ho známe, se nám rozpadá před očima"

ČTK

Svět, který jsme znali po desetiletí, se rozpadá před očima, řekl dnes polský premiér Donald Tusk. Národy a politici podle něho stojí před otázkou, zda se udrží, nebo ne. Tusk vystoupil před zástupci své proevropské Občanské koalice.

Foto: REUTERS
Polský premiér podle agentury PAP podotkl, že někteří dokonce tvrdí, že uspořádání světa z uplynulých dekád už zaniklo. Svět zažívá otřesy, války, změny geopolitického modelu.

Aby se Polsko vypořádalo s nejdůležitějšími problémy současnosti, "musí eliminovat všechno, co zavání zradou, co je kolaborací s těmi, kdo vztahují ruku na jeho nezávislost a jednotu Evropy," řekl Tusk. Obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že se snaží oslabit a rozbít Evropskou unii a že součástí těchto snah je i štvaní proti EU, které i v Polsku organizují lidé sloužící zájmům Ruska. K oslabení Polska podle něho mají přispět také snahy Kremlu o rozeštvání Polska a Ukrajiny a vyvolání sporů mezi Polskem a Německem.

Související

"Cílem Ruska je také rozbití NATO. ... V zájmu Polska a celého Západu je udržení Severoatlantické smlouvy s její hlavní misí, že západní svět je připravený bojovat za naše základní hodnoty - svobodu, právní stát, lidská práva a celou západní civilizaci," řekl Tusk.

Polsko označil za nejvěrnějšího spojence jiných členů NATO a hlavně Spojených států, který skvěle splní svoje závazky. "Polsko má dnes jedinečnou příležitost, aby co nejvíce udržovalo a posilovalo spolupráci s Evropou a Spojenými státy, zejména s ohledem na hrozbu ze strany Ruska," uvedl také Tusk.

Související

Polsko vydává největší podíl HDP na obranu ze všech členských zemí NATO, loni na ni vyčlenilo 4,3 procenta HDP. Tyto výdaje výrazně zvýšilo po roce 2022, kdy ruská armáda na Putinův rozkaz zahájila celoplošnou invazi na Ukrajinu. Polsko patří k zemím, které dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké Rusko představuje nejen pro země ve svém sousedství, ale i pro celou Evropu.

Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

