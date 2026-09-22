To nejsou pro Ukrajince dobré zprávy. Polský premiér prolomil mlčení o krutých ztrátách

Ukrajina v poslední době ztrácí 27 000 vojáků měsíčně – mrtvých a raněných. Je to rekord celé války, řekl polský premiér Donald Tusk s odvoláním na ukrajinské partnery. V Sejmu 17. září prozradil číslo, které armády běžně tají, a varoval: podzim a zima budou nejtěžším obdobím celého konfliktu a při tomto tempu ztrát může být nadcházející období pro Ukrajinu katastrofální.
Taková čísla armády většinou tají. Nechtějí nepříteli usnadnit odhad svých sil ani podlomit morálku vlastní společnosti. Proč Tusk přesto promluvil, není jasné. Neupřesnil ani, co znamená „v poslední době“, jestli léto, nebo delší období.
Údaj je jen o málo nižší než odhadované ruské ztráty (30 až 35 tisíc měsíčně). Rusko má díky rostoucím ztrátám potíže doplňovat svou armádu, protože ochota Rusů nechat se naverbovat klesá i přes vysoké náborové příspěvky a plat, který mnohonásobně převyšuje průměr. V Moskvě či v bohatých regionech dosahují tyto bonusy za podpis smlouvy s armádou v přepočtu přes 1,5 milionu rublů (přes 400 000 Kč), což představuje více než víceletý průměrný plat v chudších regionech.
Ukrajina, která spoléhá na mobilizaci, má ale problém ještě větší. Statisíce mužů dezertovaly, uprchly za hranice nebo se skrývají uvnitř země. Kyjev průběžné počty ztrát nezveřejňuje. Naposledy celkové oficiální číslo veřejně oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru 2024. Ve válce podle něj do té doby padlo 31 000 ukrajinských vojáků – tato čísla ale nezahrnují nezvěstné (a prakticky jistě mrtvé). A těch může být klidně dvojnásobek.
Neoficiální projekt UALosses eviduje 212 974 ztrát od začátku invaze v únoru 2022. Sto tři tisíc padlých, 97 938 nezvěstných a 11 618 zajatých.
V Tuskově projevu ale chybí jeden klíčový údaj, tedy poměr mrtvých a raněných. Běžně připadají na jednoho padlého tři ranění. U ruské armády díky špatně řízené zdravotnické službě klesl podle odhadů zhruba na jednoho a půl raněného na jednoho mrtvého.
Ještě dramatičtější čísla uvedl loni v americkém senátu ministr zahraničí Marco Rubio. Řekl, že je to první válka, kdy počty mrtvých převyšují počty zraněných a odhadl počty padlých na 20 000 za měsíc.
V klasických konfliktech (např. v Perském zálivu či druhé světové válce) připadali na jednoho mrtvého 3 až 4 zranění. Současná fronta na Ukrajině pod neustálým dohledem průzkumných a útočných dronů znemožňuje evakuaci. Pravidlo „zlaté hodiny“ (tedy dostat raněného k lékaři do hodiny) prakticky přestalo existovat. Ranění běžně čekají na evakuaci dny a někdy i týdny.
zdroj: EU Observer
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