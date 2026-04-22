Zahraničí

Tusk i polský prezident náhle zmizeli. Museli povinně na tajné vojenské cvičení

Polský prezident Karol Nawrocki a členové vlády premiéra Donalda Tuska se společně zúčastnili speciálního vojenského cvičení, kvůli kterému se v úterý nekonalo pravidelné zasedání kabinetu. Informovala o tom ve středu polská média.

South Korea Poland
Při cvičení byly hodnoceny a posuzovány reakce na různá ohrožení. Účastnili se ho jak premiér Donald Tusk (na snímku) a jeho ministři, tak prezident Karol Nawrocki.Foto: AP
Šlo o cvičení z krizového řízení, v jehož rámci byli nejdůležitější státní představitelé převezeni na utajované místo v okolí hlavního města, uvedla televize TVN 24. Účast na cvičení byla povinná, vyplývala ze zákona o obraně země, napsal server Onet. Při cvičení byly hodnoceny a posuzovány reakce na různá ohrožení, dodal.

„Nesmím o cvičení říct příliš, ale bylo to velmi důležité cvičení, kdy koordinujeme různé činnosti. Cvičení se zúčastnila celá vláda a trvalo od rána až do pozdního odpoledne,“ řekl rozhlasové stanici RMF FM ministr sportu Jakub Rutnicki.

Zákon o obraně vlasti, který platí od dubna 2022, ukládá vládě organizovat cvičení a školení pro nejvyšší státní představitele. Podle zákona má vláda každé čtyři roky vydat směrnici pro modernizaci ozbrojených sil během patnáctiletého plánovacího období. Ministr obrany na základě těchto směrnic a s přihlédnutím k obrannému plánování v Severoatlantické alianci má následně svými nařízeními zavádět program rozvoje ozbrojených sil, připomněl Onet.

demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media
„Ruce pryč od…“ Studenti demonstrují za veřejnoprávní média, vyrážejí za Klempířem

Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.

Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko
ŽIVĚ Fico s Orbánem ustoupili, EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur

Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska.

Izraelský voják rozbíjí sochu Ježíše a náhrada za zničenou sochu.
Třicet ostrých za zničeného Ježíše a náhrada jako z Temu

Incident se zničenou sochou Ježíše Krista v jižním Libanonu vyvolal ostrou reakci izraelské armády i politiků. Voják, který sochu zničil kladivem, skončí na 30 dní ve vojenské vazbě a bude postaven mimo službu. Armáda zároveň oznámila, že sochu už nahradila novou, a vyjádřila „hlubokou lítost“ nad incidentem.

