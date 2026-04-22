Tusk i polský prezident náhle zmizeli. Museli povinně na tajné vojenské cvičení

Polský prezident Karol Nawrocki a členové vlády premiéra Donalda Tuska se společně zúčastnili speciálního vojenského cvičení, kvůli kterému se v úterý nekonalo pravidelné zasedání kabinetu. Informovala o tom ve středu polská média.
Šlo o cvičení z krizového řízení, v jehož rámci byli nejdůležitější státní představitelé převezeni na utajované místo v okolí hlavního města, uvedla televize TVN 24. Účast na cvičení byla povinná, vyplývala ze zákona o obraně země, napsal server Onet. Při cvičení byly hodnoceny a posuzovány reakce na různá ohrožení, dodal.
„Nesmím o cvičení říct příliš, ale bylo to velmi důležité cvičení, kdy koordinujeme různé činnosti. Cvičení se zúčastnila celá vláda a trvalo od rána až do pozdního odpoledne,“ řekl rozhlasové stanici RMF FM ministr sportu Jakub Rutnicki.
Zákon o obraně vlasti, který platí od dubna 2022, ukládá vládě organizovat cvičení a školení pro nejvyšší státní představitele. Podle zákona má vláda každé čtyři roky vydat směrnici pro modernizaci ozbrojených sil během patnáctiletého plánovacího období. Ministr obrany na základě těchto směrnic a s přihlédnutím k obrannému plánování v Severoatlantické alianci má následně svými nařízeními zavádět program rozvoje ozbrojených sil, připomněl Onet.
Několik stovek studentů ve středu v poledne téměř zaplnilo pražské náměstí Jana Palacha, aby vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím. Protestní shromáždění uspořádali studenti sdružení v iniciativě Média nedáme! v reakci na návrh zákona, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování.
Trojnásobná grandslamová finalistka Uns Džábirová se stala poprvé matkou.
Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska.
Jako na horské dráze emocí začalo pro slovenského hokejového útočníka Juraje Slafkovského play off NHL. Zatímco první zápas série proti Tampě Bay rozhodl pro svůj Montreal hattrickem, ve druhém utkání byl dole: prohrál bitku a chyboval u důležitého gólu. Soupeř se mu vysmál, navrch teď musí čelit kritice.
Incident se zničenou sochou Ježíše Krista v jižním Libanonu vyvolal ostrou reakci izraelské armády i politiků. Voják, který sochu zničil kladivem, skončí na 30 dní ve vojenské vazbě a bude postaven mimo službu. Armáda zároveň oznámila, že sochu už nahradila novou, a vyjádřila „hlubokou lítost" nad incidentem.