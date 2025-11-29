Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Hypotetická situace: závažný antisemitský incident v zemi s početnou židovskou komunitou vyvolal hromadný exodus tisíců Židů, kteří prchají do Izraele. Denně přicházejí stovky nových přistěhovalců, kteří hledají útočiště. Celkem jich může být až 45 tisíc během dvou týdnů.
Ministr pro přistěhovalectví a integraci Ofir Sofer řekl ve čtvrtek médiím, že "tento typ scénáře může snadno nastat - sledujeme v řadě zemí prudký nárůst antisemitismu. Nelze ignorovat možnost, že extrémní scénáře povedou v budoucnu k rychlé a masivní imigraci v budoucnosti. Stát Izrael se na to musí připravit."
A Izrael se připravuje. V Ramle (v centrálním Izraeli) právě tento týden proběhlo štábní cvičení, které mělo prověřit, zda jsou všechny složky integračního systému v pohotovosti. Cvičení prověřilo připravenost státu zajistit evakuační lety, nouzové ubytování, lékařskou péči atd.
Účastníci cvičení přitom vycházeli ze zkušenosti začátku rusko-ukrajinské války, kdy do Izraele během několika měsíců emigrovalo na 75 tisíc Židů z obou zemí, i z evakuace Izraelců z oblastí podél Gazy a hranice s Libanonem v roce 2023.
Izrael má s masovými vlnami přistěhovalectví bohaté zkušenosti. V roce 1991 provedla izraelská armáda tzv. operaci Šalamoun, v jejímž rámci během 36 hodin přepravila letecky do Izraele více než 14 tisíc etiopských Židů z občanskou válkou sužované země. Tomu předcházela v 80. letech operace Mojžíš, kdy Izraelci evakuovali kolem 8000 etiopských Židů z táborů v sousedním Súdánu.
Ovšem během tohoto posledního cvičení izraelští představitelé neprozradili, jakých zemí by se případná evakuace měla týkat.