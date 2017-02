Hraje na kytaru, rozdává knihy. Z turkmenského autokrata se před volbami stal veselý muž z lidu

před 19 minutami

Gurbanguli Berdymuhamedov se usmívá a rozdává své knihy. Obyvatelé středoasijského Turkmenistánu mu za to děkují a klaní se. Na dárky od svého prezidenta nejsou příliš zvyklí. Devětapadesátiletý Berdymuhamedov vládne v této postsovětské zemi, ve které prakticky neexistuje opozice, už deset let. Tuto neděli ho čekají nové prezidentské volby. Osm vyzyvatelů Berdymuhamedova je ale - v dlouhé tradici této země - v hlasování jen do počtu.

Ašchabad – V neděli čeká pět milionů obyvatel Turkmenistánu jeden rekord.

Ve středoasijské zemi proběhnou prezidentské volby a současná hlava státu Gurbanguli Berdymuhamedov se v nich utká s osmi vyzyvateli. To je dosavadní historický rekord.

Tím ale změny končí. Protože v zemi neexistuje opozice, je předem jasné, že prezidentem zůstane dosavadní hlava státu.

Devětapadesátiletý Berdymuhamedov si loni v září prakticky zajistil doživotní vládnutí. Díky změně ústavy, kterou jednomyslně schválil parlament. Zrušil věkový limit pro prezidenta a jeho mandát prodloužil z pěti na sedm let.

Úsměvy a klipy

Turkmenský autokrat má vítězství v prezidentském klání jisté. Přesto v posledních týdnech objíždí zemi. Na cestách se prezentuje jako usmívající se muž z lidu.

Díky řadě klipů vysílaných ve státní televizi i článků ve státních médiích je ho všude plno.

Koncem ledna například navštívil provincii Achal, kde se setkal s místními pastevci před pečlivě vydrhnutou jurtou (tradiční obydlí kočovných kmenů – pozn. red.)

Věnoval jim dar (viz video níže). V Turkmenistánu přitom platí, že kandidáti na prezidenta nesmějí dávat dary voličům. Ústřední volební komise ve svém vyjádření pro Rádio Svoboda ale uvedla, že Berdymuhamedov obdaroval pastevce z pozice prezidenta, ne jako kandidát ve volbách.

Prezident, nebo kandidát?

V zemi, kde řadě spisovatelů nevycházejí knihy, protože jsou zakázané, pracuje současný prezident na své v pořadí 36. knize.

Státní televize nedávno ukázala, jak Berdymuhamedov rozdává desítky svých výtvorů úředníkům. Ti se mu za to klaní. Stejně jako lidé, kteří od svého lídra v poslední době dostali nějaký dárek.

To je mimochodem taky novinka – nikdy předtím prezident dárky běžným lidem nedával.

Prezident spisovatel. | Video: YouTube

Někdy jde dokonce o luxusní dary. Například ve východní provincii Lebap se Berdymuhamedov vydal na prohlídku stavebních projektů. Našel si chvíli na setkání s dělníky a zeptal se jich, jestli už byli všichni na dovolené v novém letovisku Avaza u Kaspického moře.

Když se přihlásil jeden dělník s tím, že tam ještě nebyl, prezident mu odpověděl, že ho tam pošle s celou jeho rodinou. I tento výlet byl nepochybně opět darem od prezidenta, a ne od kandidáta.

Kromě dárků i lidová tvář

"Obyčejný chlapík z lidu" alias úřadující prezident navíc během návštěvy plynárenského komplexu v provincii Achal ukázal, že má i hudební vlohy. Vzal do ruky kytaru a zazpíval.

Prezident muzikant. | Video: YouTube

Mediální Berdymuhamedov, nastavující vlídnější tvář, se ale dost liší od reálného prezidenta, který vládne Turkmenům tvrdou rukou už deset let.

Turkmenistán je jedním z nejizolovanějších států světa. Neexistuje v něm opozice, vládnoucí elita ovládá soudy i média.

Lidská práva jsou tady systematicky porušována. Podle zpráv Výboru OSN proti mučení je v zemi zcela běžné bití a znásilňování vězňů, dochází i k politickým únosům. Výbor za to turkmenský režim loni v prosinci kritizoval.

Prezidentova nová kampaň a role "sympatického vůdce" jsou mimo jiné důkazem, že turkmenská ekonomika zpomaluje. Příčinou je podle agentury Reuters pád ceny zemního plnu, který tvoří základ exportu země a je taky zdrojem největších turkmenských příjmů.

Až se v neděli uzavřou volební místnosti, úsměv z prezidentovy tváře pravděpodobně zase zmizí. A vše se vrátí do starých kolejí.

Tanečníci, děti a šťastní prodavači ovoce vítali turkmenského prezidenta, když oficiálně otevíral nově vybudovanou vesnici. Pak všichni odjeli. | Video: Rádio Svobodná Evropa | 01:25

