Turisté fotili pyramidu, pak uslyšeli střelbu. Mexiko zasáhl krvavý útok

Střelba v areálu starověkého Teotihuacánu si v pondělí vyžádala jednu oběť a 13 zraněných. Útočník pálil z vrcholu pyramidy mezi turisty, podle vyšetřovatelů se mohl inspirovat masakrem na americké střední škole Columbine. Incident přichází jen týdny před fotbalovým šampionátem v nedalekém Mexico City a vyvolává obavy o bezpečnost i dopady na turismus.
Mexikem otřásla zkraje tohoto týdne masová střelba v archeologickém komplexu Teotihuacán, jednom z nejnavštěvovanějších turistických míst v zemi. Útočník v pondělí vylezl na jednu z pyramid a začal střílet do davu návštěvníků. Zabil turistku z Kanady a dalších 13 lidí zranil.
Ke střelbě došlo za plného provozu, kdy se v areálu pohybovaly stovky návštěvníků. Podle svědků nastal okamžitě chaos a panika.
„Byli tam lidé, kteří se snažili turisty napadnout, byli tam zranění, dokonce i mrtví, ale to je všechno, co víme,“ popsala krátce po útoku průvodkyně Graciela Dario agentuře Reuters.
Útok na vlastní oči viděl i britský manželský pár z Londýna, který byl v Mexiku na dovolené. Když si pořizoval fotografii u Pyramidy Slunce, všiml si lidí, kteří začali utíkat jejich směrem a křičeli, že je na místě střelec.
„Střelba byla čím dál hlasitější a častější. Lidé kolem nás to vnímali stejně, někteří křičeli věci jako ‚jdou sem‘, což vyvolalo velkou paniku,“ popsali manželé pro BBC.
Když dorazili zpět k pokladnám, viděli podle svých slov další turisty, kteří do areálu stále přicházeli. „Neprobíhala žádná koordinovaná evakuace. Viděli jsme sice pobíhat různé pracovníky, ale nikdo nikomu neříkal, aby odešel,“ uvedli.
Střelec inspirovaný Columbine
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že situaci sleduje a je v kontaktu s kanadskou ambasádou. Zároveň pověřila bezpečnostní aparát vyšetřením incidentu a zajištěním podpory pro oběti. „To, co se dnes stalo v Teotihuacánu, nás hluboce zasáhlo. Vyjadřuji upřímnou solidaritu postiženým a jejich rodinám,“ napsala na sociální sítě.
Podle vyšetřovatelů útočníka zřejmě inspirovaly zahraniční masové střelby. Deník The New York Times uvedl, že v batohu útočníka policie našla materiály související s násilnými událostmi ve Spojených státech z dubna 1999, tedy s útokem na střední škole Columbine.
„Dosavadní důkazy naznačují psychopatický profil pachatele, charakterizovaný tendencí napodobovat situace, které se odehrály jinde, v jiném čase a za účasti jiných osob,“ sdělil generální prokurátor státu Mexiko José Luis Cervantes Martínez.
Teotihuacán je rozsáhlý komplex ruin starověkého města, které existovalo dlouho před příchodem Evropanů. Památka zapsaná na seznamu UNESCO ročně přiláká více než milion návštěvníků a patří k hlavním turistickým atrakcím v zemi.
Sedm týdnů do mistrovství
Útok přichází v citlivém období. Do začátku fotbalového mistrovství světa v Mexico City zbývá sedm týdnů, přičemž metropole leží zhruba 50 kilometrů od místa činu. Teotihuacán měl navíc během šampionátu hostit speciální noční světelnou show pro turisty, kterou místní vláda oznámila na začátku měsíce.
Mezi místními už nyní rostou obavy z dopadů na ekonomiku regionu, která je silně závislá na cestovním ruchu. „Byla to velmi těžká situace. Teotihuacán je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Mexiku a tohle nás přímo zasáhne z hlediska turismu i ekonomiky obcí, které na něm závisejí,“ uvedla průvodkyně Dario.
Doufá ale, že turisté se incidentem nenechají odradit a chápou jej jako výjimečnou situaci. „Doufáme, že lidé pochopí, že to není něco, co se děje běžně. Budeme pracovat na tom, abychom zajistili bezpečnost, nejen my jako průvodci, ale i všechny instituce na státní, obecní i federální úrovni,“ dodala.