Turečtí vojáci se přesouvají do Libye. Erdogan vyslal i vysoce postavené důstojníky

Jednotky turecké armády se postupně začaly přemisťovat do Libye, kde budou podporovat mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu. Oznámil to v neděli podle agentur AFP a Reuters turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prezident v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN Turk rovněž uvedl, že Turecko do Libye posílá také vysoce postavené vojenské důstojníky.

Mezinárodně uznávaná libyjská vláda premiéra Faíze Sarrádže o vyslání vojáků požádala. Už v listopadu podepsala Ankara s libyjskou vládou dohodu o vojenské spolupráci. Podle Erdogana míří turečtí vojáci do Libye spolupracovat s libyjskými vojáky a pomáhat s upevňováním stability. Konkrétní počty ale nyní Edrogan neuvedl. Zákon umožňující vyslání vojáků do Libye na pomoc tamní vládě schválil turecký parlament ve čtvrtek. Severoafrickou zemi už roky sužuje konflikt různých frakcí. Zatímco Turecko podporuje Sarrádžovu vládu, Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty a patrně i Rusko podporují generála Chalífu Haftara, který vede samozvanou Libyjskou národní armádu (LNA) ve východní části Libye. Erdogan v neděli rovněž řekl, že Turecko a Libye by mohly pracovat s mezinárodními firmami na hledání ropy a plynu ve východním Středomoří. V listopadu se Turecko s Libyí domluvilo také na vymezení ekonomických zón ve Středozemním moři. Ve sporu o námořní hranice jde zejména o ekonomické zájmy a o právo na případnou těžbu nerostných surovin.