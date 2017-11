před 21 minutami

Turecké úřady ve čtvrtek zadržely více než stovku údajných příslušníků teroristické organizace Islámský stát (IS) v rámci rozsáhlého zátahu v oblasti hlavního města Ankary. Informovala o tom agentura Anadolu. Celkem policie obdržela zatykače na 245 osob podezřelých z vazby na islamisty, 101 z nich bylo zadrženo a po ostatních se pátrá. Do operace bylo nasazeno 1500 policistů. Policie provedla razie na 250 adresách napříč Ankarou a zabavila velké množství dokumentů souvisejících s IS. Turecko je už dva roky cílem teroristických útoků, které se připisují buď Islámskému státu nebo kurdským separatistům.

