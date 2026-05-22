Turecký soud zbavil funkce předsedu opoziční strany CHP, ta se odvolala

Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Předsedu Lidové republikánské strany (CHP) Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kiliçdaroglu. Představitel poslaneckého klubu CHP verdikt označil za pokus o převrat prostřednictvím justice.
Sám Özel později oznámil, že se jeho strana proti rozhodnutí soudu odvolala. Podle agentury AFP se jedná o další ze zásahů režimu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana proti politickým rivalům, který může stranu uvrhnout do vnitřních sporů.
Soud stranický sněm zrušil kvůli údajným nesrovnalostem, které agentury blíže nespecifikovaly. Zvrátil tak loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely.
Předseda strany Özel svolal vedení do hlavního sídla CHP v Ankaře, před kterým se shromáždily davy příznivců. Ve videu zveřejněném na síti X jim Özel slíbil, že se nikdy nevzdá. Později podle agentury Reuters oznámil, že se jeho strana bude bránit a že již podala odvolání k nejvyššímu odvolacímu soudu. Verdikt označil za "puč proti lidu". Vyjádřil rovněž naději, že nejvyšší soud rozhodnutí zruší, a "zachrání tak Turecko před katastrofou".
Kiliçdaroglu, který byl předsedou strany v letech 2010 až 2023, naopak vyzval k zachování klidu. Podle agentury Reuters uvedl, že rozhodnutí soudu "může být ku prospěchu vlasti". Kiliçdaroglu ve vedení CHP skončil poté, co v prezidentských volbách nedokázal porazit Erdogana.
Poté, co v roce 2024 CHP porazila Erdoganovu Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP) v komunálních volbách, zahájila prokuratura v obcích a městech vedených CHP řadu vyšetřování starostů a úředníků, které viní z korupce. Opozice to označuje za politicky motivovaná trestní stíhání.
Nejvýraznějším případem je kauza Ekrema Imamoglua, který byl od roku 2019 do loňska starostou Istanbulu a loni v březnu byl zatčen se stovkou dalších lidí kvůli obvinění z korupce. Stalo se tak krátce předtím, než ho CHP nominovala jako svého kandidáta pro prezidentské volby. Imamogluovo zatčení vyvolalo v Turecku největší protivládní protesty za víc než deset let.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: V čem Babiš škodí a jak se srocují kritici sudetských Němců
Nenechte si ujít: Oddechová krimi Berlín a Dáma s hranostajem či koncert Johna 5
Filmová sci-fi Mandalorian a Grogu, druhá řada seriálu ze světa krimi Papírový dům, v němž se zloděj Berlín a jeho parta pokouší ukrást da Vinciho obraz, koncert amerického kytaristy a spolupracovníka Marilyna Mansona, nové nastudování groteskní satiry inspirované rokem 1948 v Československu či výstava obrazů zachycujících lidské postavy i další organismy ve fázi proměny.
Spor kvůli ebole štěpí vládu. Okamura ukázal na „viníka“, mluví o ohrožení země
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského impéria Gaesa. Rubio ji označil za hrozbu
Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
Pro Součka se rýsuje zázračný příběh. West Hamu jinak hrozí problémy obřích rozměrů
Kladiváři zírají do hluboké propasti. Záchranu před pádem z anglické Premier League už si fotbalisté West Hamu United nejsou schopni zajistit vlastními silami. Před posledním zápasem jsou v kritické situaci a musejí spoléhat na cizí pomoc. Pokud by skutečně přišla, prožila by celá fotbalová Anglie zázračný a symbolický příběh. A sportovní tragédii by kousal Tottenham.