Turecký soud odročil proces se dvěma zadrženými Čechy, které Ankara viní z terorismu

před 1 hodinou

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas stanou před soudem v Turecku znovu 12. června. Do té doby si dala turecká prokuratura čas na rozmyšlenou. Ankara dva Čechy, kteří byli zadrženi loni v listopadu na hranici s Irákem, viní z terorismu. Turecká média dvojici označují za členy kurdské skupiny YPG, která bojuje v Sýrii. Všelichová s Farkasem však tvrdí, že jsou pouze humanitárními aktivisty a v Iráku chtěli zřídit polní nemocnici.

Muž a žena, kteří tvrdí, že jsou humanitárními aktivisty, byli zatčeni loni v listopadu na turecké hranici a jsou ve vazbě. Podle českého ministerstva zahraničí si prokuratura vyžádala čas na prozkoumání důkazů.

Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase turecké sdělovací prostředky označují za členy kurdské skupiny YPG (Lidové obranné jednotky), která bojuje v Sýrii a již Ankara řadí k teroristickým organizacím. Češi čelí obvinění z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci a v únoru se v tureckém tisku objevila informace, že jim hrozí tresty do 7,5 do 15 let vězení.

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v polovině prosince řekl, že se dvojice nechtěla zapojit do teroristických aktivit, ale hodlala na území ovládaném kurdskými jednotkami vybudovat polní nemocnici.

V ČR vznikla akční skupina, k níž patří rodiny zadržených Čechů. Ta poukazuje na neobjektivnost tureckých médií a trvá na tom, že dvojice byla na humanitární misi. Zadržena byla na hraničním přechodu z Turecka do Iráku a není podle této skupiny pravda to, co uvádí Turecko, totiž že Češi u sebe měli zbraně.

Na druhé straně hranice na ně čekala lékařka z jedné irácké nemocnice, s níž chtěli Češi dohodnout podrobnosti o zprovoznění mobilní nemocnice. Pod prohlášením této akční skupiny je podepsán Janusz Konieczny.

Soud se koná v ovzduší napětí mezi Tureckem a Českem poté, co dolní komora českého parlamentu v minulých dnech uznala masakr Arménů v osmanské říší za genocidu. Ankara usnesení kritizovala, stejně jako výroky prezidenta Miloše Zemana, který pobíjení Arménů označuje za genocidu opakovaně.