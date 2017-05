Turecko vetuje spolupráci NATO s Rakouskem. Nezodpovědné, odsoudila krok Vídeň

před 15 minutami

Turecko vetuje spolupráci NATO s Rakouskem a blokuje tak zároveň spolupráci Severoatlantické aliance s 41 zeměmi, napsal v úterý zpravodajský server BBC. Turecko poskytuje po Spojených státech alianci nejvíce vojenské síly, kdežto Rakousko členem NATO není. Podle BBC jde o o odplatu za to, že se Vídeň snaží zamezit vstupu Ankary do Evropské unie. Rakousko sice členem Severoatlantické aliance není, ale úzce s ní spolupracuje, například nasadilo 400 vojáků do Kosova. Vídeň turecké veto odsoudila jako "nezodpovědné". Dobře informovaný zdroj BBC řekl, že zvýšené napětí mezi Tureckem a Rakouskem v podstatě zamezilo minulý rok jakékoli spolupráci mezi NATO a Vídní.

