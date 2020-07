Turecko propustilo z vězení Všelichovou a Farkase, odsouzené za podporu terorismu

Dva čeští občané Miroslav Farkas a Markéta Všelichová, kteří byli v Turecku odsouzeni v roce 2017 za terorismus, byli propuštěni na svobodu. Zpět do Česka přiletí v pátek večer, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Oba byli odsouzeni za spolupráci kurdskými milicemi YPG, jež Turecko považuje za teroristickou organizaci, k více než šesti letům vězení.

"V této době jsou již na palubě vládního speciálu a míří domů. Poté budou předáni do péče našich lékařů," uvedl premiér v tiskové zprávě.

Babiš na Twitteru poděkoval Bezpečnostní informační službě (BIS) za její roli při vyřešení případu. Podle premiéra k propuštění přispělo jeho loňské jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Dodal, že propuštění nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby.

"Děkuju ministerstvu zahraničí, spravedlnosti a obrany. Ve finále na té logistice spolupracovali všichni a jsem rád, že se to povedlo. Absolutně nic jsme neslíbili, je to bez podmínek," řekl premiér novinářům později při návštěvě Chebu. Dodal, že zdravotní stav propuštěných nejprve zkontrolují lékaři. "Bylo by dobré, kdyby jim média dala trochu klidu, aby se dali do pořádku," uvedl. Jejich stav zároveň označil za dobrý.

Téměř rok trvající náročné vyjednávání a citlivý postup krok za krokem nakonec vedl k úspěchu. Miroslav Farkas a Markéta Všelichová jsou volní. Díky všem, kteří se na snaze vrátit oba domů podíleli. @AndrejBabis, @RTErdogan, @TomasZdechovsky https://t.co/pp16rjoWkA — BIS (@biscz) July 24, 2020

Mluvčí BIS Ladislav Šticha řekl, že jde o výsledek ročního vyjednávání, a to nejen zpravodajců."Bylo to skoro rok trvající velmi citlivé vyjednávání krok za krokem. Nakonec se nám podařilo, i díky vynikajícím kontaktům, které s partnery ve zpravodajské službě v Turecku máme, vyjednat jejich propuštění bez jakýchkoli podmínek. Považujeme to za veliký úspěch," uvedl. Dodal, že poděkovat je třeba i dalším, včetně premiéra.

V případu se angažoval i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Do vyjednávání se podle něj zapojili i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a české tajné služby. "Mám obrovskou radost, že to takhle dopadlo," řekl ČTK Zdechovský. Sám byl v Turecku několikrát vyjednávat, českou dvojici měl možnost i navštívit. Poznamenal, že zpočátku byla jednání zablokována, díky "obrovskému úsilí" všech zúčastněných se podařilo najít komunikační kanál. Jednání označil za jedna z nejtěžších, která zažil.

Farkase a Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce do vězení. Předloni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud. Ve vězení oba Češi strávili 44 měsíců a 11 dní, tedy více než polovinu trestu.

