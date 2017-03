Turecko může podle prezidenta Erdogana uspořádat referendum o vstupu do EU. Sami se rozhodneme, říká

před 1 hodinou

Turecko může po dubnovém referendu o posílení prezidentských pravomocí uspořádat ještě další hlasování, ve kterém by voliči rozhodli, zda chtějí s Evropskou unií vůbec pokračovat v přístupových rozhovorech. Řekl to turecký prezident Recep Erdogan. "Teď nás 16. dubna čeká referendum a pak se můžeme rozhodnout, že uděláme ještě jedno, o přístupových rozhovorech. Podřídíme se čemukoli, co lid vysloví," řekl Erdogan. Evropská komise pohrozila, že v případě rozšíření pravomocí tureckého prezidenta znovu posoudí status Turecka jako kandidátské země ucházející se o vstup do EU. Ankara o členství v unii usiluje dlouhodobě. Její vztahy s Evropou ale v poslední době výrazně ochladly.

autor: ČTK