Turecko má za sebou tragický víkend. Zemřelo 16 lidí a 31 se zranilo při nehodě

V jihoturecké provincii Antalya havaroval v neděli dálkový autobus, který sjel ze silnice. Devět lidí zahynulo a dalších 26 bylo zraněno, uvedla místní média. Češi mezi nimi nebyli, sdělilo ČTK ministerstvo zahraničních věcí. Turecká média pak informovala, že při jiné nehodě dvou vozidel v sousední provincii Burdur zahynulo sedm lidí a dalších pět se zranilo.
Záběry státní televizní stanice TRT ukázaly autobus, jak leží na boku na náspu na dálničním sjezdu u města Döşemealti. Zranění byli převezeni do okolních nemocnic, sedm z nich bylo v kritickém stavu, například kvůli amputaci končetin, uvedl provinční guvernér Hulusi Şahin.
Někteří cestující byli při nehodě vymrštěni z autobusu, který jel přes noc z Tekirdagu na severozápadě Turecka, uvedla agentura DHA. "Nehoda se českých občanů nedotkla," uvedla Mariana Wernerová z MZV.
Antalya byla v posledních dnech zasažena silnými dešti. "Půda byla promáčená a v oblasti byla také mlha. Není to místo, kde by se mělo jezdit rychle, ale zdá se, že autobus rychle jel," řekl Şahin televizi TRT.
Nedaleko tunelu Kazak na dálnici v sousední provincii Burdur se o několik hodin předtím čelně srazila dvě vozidla, což si vyžádalo sedm mrtvých a pět zraněných, informují turecká média.
Provincie Antalya včetně stejnojmenné metropole na pobřeží Středozemního moře patří mezi oblíbené turistické destinace.
