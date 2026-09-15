Turecké úřady o víkendu zatýkaly členy LGBT+ komunity. Akce vyvolala protesty

Policie v Istanbulu v úterý zadržela nejméně 150 lidí, kteří protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z komunity LGBT+ v různých částech Turecka. Turecká vláda policejní razie zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot.
„Ať žije život nenávisti navzdory,“ skandovali účastníci dnešního shromáždění v istanbulské čtvrti Çaglayan, když se k nim blížily pořádkové síly. Protestující plánovali prohlášení pro média, což už jim ale policie neumožnila.
Vývoj je nejnovějším projevem toho, co lidskoprávní skupiny a představitelé opozice označují za rozšiřující se kampaň proti LGBT+ komunitě.
Policejní razie se v posledním týdnu uskutečnily v několika tureckých provinciích v rámci operace nazvané Moje rodina je v bezpečí. Jen za víkend policisté zadrželi nejméně čtyři desítky lidí.
Ministr spravedlnosti Akin Gürlek v neděli uvedl, že vyšetřování se týká 162 podezřelých, devíti sdružení a 13 firem napříč 15 provinciemi. Podle tvrzení turecké vlády je cílem operace ochrana dětí a rodinných hodnot.
Turecké úřady rovněž zablokovaly přístup k webovým stránkám a účtům na sociálních sítích, které patří některým LGBT+ sdružením, jedincům a nezávislým médiím. Je mezi nimi například účet turecké pobočky Amnesty International na sociální síti X.
Komisař Rady Evropy pro lidská práva Michael O'Flaherty v úterý v souvislosti se zátahy, zatýkáním a online omezeními namířenými proti LGBT+ komunitě a ochráncům lidských práv vyjádřil znepokojení.
Uvedl, že odvolávání se na rodinné hodnoty a ochranu dětí samo o sobě nemůže omluvit omezování lidských práv, a vyzval k propuštění všech, kdo byli zatčeni v souvislosti s lidskoprávními činnostmi.
Kontaminovanou část Šumavy prozkoumá armáda, oznámil náčelník Hlaváč
Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku (NP) Šumava a poté oznámí další postup. Řekl to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč, uvedla Česká televize. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Obce, které leží v blízkosti kontaminované lokality, nemají o průzkumu žádné informace.
ŽIVĚ Ukrajinský parlament odvolal zmizelého šéfa žalobců
Ukrajinský parlament v úterý schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka, který minulý týden sám podal demisi v souvislosti korupčním skandálem na jeho úřadu. Návrh podpořilo 317 poslanců, potřeba bylo nejméně 226 hlasů, informovala ukrajinská média.
Lipavský vstoupí do ODS. Zůstávám ale liberálem, říká někdejší Pirát
Exministr zahraničí Jan Lipavský vstoupí do ODS. Definitivně to potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na otázku, zda už může říct s jistotou, že se stane nejnovějším členem občanských demokratů, odpověděl jednoduše: „Ano, určitě.“ Kdy přesně stranickou přihlášku podepíše, ale zatím neví. Svoji politickou kariéru odstartoval coby člen Pirátů.
„Varšava přestane existovat do tří dnů.“ Putinův muž vyslal Polsku mimořádně ostrý vzkaz
„Varšava přestane existovat během dvou až tří dnů.“ Těmito slovy pohrozil Polsku Nikolaj Patrušev, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a někdejší šéf tajné služby FSB. Jeho mimořádně ostrý výrok zazněl v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radosława Sikorského, podle kterého by NATO v případě konfliktu Rusko „poměrně rychle“ porazilo.
To tu ještě nebylo. Ruská fregata pálila po dánském vrtulníku
Když dánský armádní vrtulník prováděl monitoring ruské fregaty v mezinárodních vodách, netušil, že se stane terčem palby. Fregata po něm vypálila dvě světlice. „Jedná se o vážný incident, který Dánsko bere velmi vážně. Pokud vím, je to poprvé, co jsme se s takovým incidentem setkali,“ prohlásil ministr obrany Jeppe Bruus. Vláda se rozhodla předvolat si ruského velvyslance.