Turecká policie při dalším zásahu proti Islámskému státu zadržela 125 lid

Turecká policie zatkla 125 lidí při dalším celostátním zátahu na možné členy teroristické organizace Islámský stát. Uvedl to turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya.
Bezpečnostní složky provádějí razie proti IS již několik dní, v úterý úřady oznámily zadržení stovek osob.
Zátahy policie a četnictva se podle ministra vnitra odehrály dnes ráno v 25 provinciích Turecka.
V úterý Yerlikaya oznámil zatčení 357 podezřelých z vazeb na IS. Učinil tak po pondělním střetu mezi policií a údajnými členy IS, při kterém zemřeli tři policisté a šest podezřelých.
Podobné vlny zatýkání se v Turecku konají pravidelně na konci roku před novoročními oslavami.
Útočníci hlásící se k IS provedli v Turecku v předchozích letech řadu sebevražedných atentátů a teroristických útoků. K nejhorším z nich patřil útok Uzbeka napojeného na IS, který na Nový rok 2017 zastřelil v istanbulském nočním klubu 39 lidí, včetně řady turistů z blízkovýchodních zemí, a dalších sedm desítek osob zranil.
Na hypotéku zapomeňte. A dětem rušíme účty. Banky dusí klienty, kteří vyrábí zbraně
Klíčový sektor ekonomiky a jeden z motorů hospodářského růstu. Alespoň tak o zbrojařích mluvil ještě nedávno dnes už bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Některé firmy přitom stále zažívají při jednání s bankami peklo. A to i dlouho poté, co vypukla válka na Ukrajině a výroba zbraní se stala pilířem nejen ekonomiky, ale zejména obrany celé Evropy.
Čaroděj Vaniak chytil v Silvestrovském derby penaltu, v druhém zápase kralovala Sparta
Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář. Letenští oplatili rivalovi loňskou porážku a na závěr roku zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů. V derby veteránů nad 45 let vyhrála Slavia 4:3 i díky chycené penaltě v podání brankáře Martina Vaniaka.
Při dopravních nehodách letos v Česku zatím zemřelo 427 lidí, nejméně od roku 1961
V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku doposud zahynulo 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie předběžná čísla oznámila ve středu na síti X, změnit je ještě může silvestrovský den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku. V samotném prosinci se počet úmrtí při nehodách zvýšil.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, rozsáhlé cvičení skončilo
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.