Turci odstranili řeckou vlajku na sporném ostrově v Egejském moři, Řecko o narušení teritoria neví

před 27 minutami

Řecko narušení své územní svrchovanosti nepotvrdilo.

Ankara/Atény - Turecká pobřežní stráž odstranila řeckou vlajku na jednom ze sporných ostrůvků v Egejském moři, oznámil turecký premiér Binali Yildirim. Řecko narušení své územní svrchovanosti nepotvrdilo. Ankara i Atény si v oblasti dlouhodobě nárokují výsostná práva.

Yildirim vyzval Řecko, aby se zřeklo "provokací a štvaní". Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu řekl, že Řecko by nemělo dělat nic, co by mohlo vést ke krizi v Egejském moři. Dodal, že by to nezůstalo bez odpovědi. Řecký ministr obrany Panos Kammenos je podle něj drzý, uvedla agentura DPA.

Mluvčí řecké vlády Dimitris Tzanakopulos označil Yildirimovy výroky za provokativní. "Ministerstvo obrany a námořnictvo nepotvrdily žádné narušení řeckého teritoria," prohlásil s tím, že vyšetřování ale pokračuje. Řecko podle něj neakceptuje žádné zpochybnění svých výsostných práv.

Řeckou vlajku na neobydleném skalnatém ostrůvku Mikros Anthropofas vztyčila trojice mladých Řeků, sdělil starosta ostrova. Podle něj vlajka na ostrůvku stále je, napsal server řeckého listu Kathimerini.

Napjaté vztahy mezi Řeckem a Tureckem zatěžují v posledních měsících i oživené spory o hranice v Egejském moři a o kyperská práva na těžbu zemního plynu v moři. V únoru se ve sporné oblasti srazily řecká a turecká loď.