Tuplák piva oproti loňsku zdraží, Oktoberfest bude připomínat pevnost

V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole, poprvé to ale bude člen strany Zelených. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než šest milionů lidí. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, dohlížet na ně bude přes 600 policistů.
Konkrétní poznatky o ohrožení pro návštěvníky ale policie nemá. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat opět dráž než loni. Vyjde na 14,80 až 15,90 eura (360 až 387 Kč).
Loni na mnichovskou Tereziánskou louku dorazilo zhruba 6,5 milionu lidí a na každého v průměru připadl máz vypitého piva. Máz odpovídá jednomu litru. Loni za něj zájemci zaplatili 14,50 až 15,80 eura, letos bude cena vyšší o 30 centů u nejlevnějšího a o deset centů u nejdražšího tupláku. Podle agentury DPA se od roku 1985 cena piva na Oktoberfestu zpětinásobila.
V průměru stál před 41 lety tuplák v přepočtu 3,20 eura. Zdražování hostinští vysvětlují inflací, vyššími výdaji na mzdy a služby a všeobecným růstem nákladů. Kromě piva budou letos opět dražší i nealkoholické nápoje. Litr stolní vody bude stát v průměru 11,13 eura (271 Kč), limonáda přijde na 12,47 eura (303 Kč).
I letos budou na největších lidových slavnostech na světě panovat přísná bezpečnostní opatření. Na dění na Tereziánské louce bude dohlížet kromě policistů a zaměstnanců bezpečnostních služeb také 56 policejních kamer. Pomáhat budou při prevenci i vyšetřování trestných činů.
Do Mnichova se tradičně sjíždějí na Oktoberfest kromě milovníků piva také kapsáři z celé Evropy. Právě v boji proti kapesním krádežím budou německým policistům už tradičně pomáhat kolegové z Česka i dalších evropských zemí.
Loni museli pořadatelé areál dvakrát uzavřít kvůli přeplnění. Nejasná komunikace v prvním případě vyvolala u některých lidí strach a podle mnohých se v tlačenici jen zázrakem nikomu nic nestalo. Letos by mělo pomoci předejít tomuto scénáři 26 kamer, které budou provozovat pořadatelé a které jsou vybavené umělou inteligencí. Měly by včas odhalit, když se někde začnou tvořit příliš velké shluky lidí.
Obecně je stupeň ohrožení Oktoberfestu podle mnichovského policejního viceprezidenta Christiana Hubera i vzhledem k politické situaci ve světě vysoký. „Nemáme ale žádné konkrétní poznatky, že by se něco chystalo,“ dodal na středeční tiskové konferenci. I letos bude celá oblast slavností vyhlášena za zónu, do které se nesmí nosit nože a podobné předměty.
Nad areálem bude navíc bezletová zóna, která bude platit i pro drony. U vstupů budou stejně jako loni namátkové kontroly, používány při nich budou opět i ruční detektory kovů. V areálu slavností bude také řada zdravotníků, kteří budou mít opět k dispozici například i mobilní počítačový tomograf.
V sobotu v poledne bude pozornost nejprve upřena na to, kolika údery se podaří primátorovi v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazit první sud piva. Loni i předloni na to stačily sociálnímu demokratovi Dieterovi Reiterovi dva údery.
Letos ovšem bude poprvé sud narážet zástupce strany Zelených, 36letý Dominik Krause, který se funkce ujal v květnu. Jakmile se primátorovi úkon podaří, zvolá „O’zapft is!“, což znamená, že je naraženo a že Oktoberfest oficiálně začal. První máz piva z naraženého sudu náleží bavorskému premiérovi Markusi Söderovi, který si pak s Krausem společně připije na šťastný a klidný průběh festivalu.
Až se brány areálu na Tereziánské louce otevřou veřejnosti, budou si moci návštěvníci zakoupit suvenýry a svézt se na kolotočích, největší atrakcí jsou ale obří pivní stany. Ty největší mají vnitřní kapacitu pro zhruba 6000 hostů a s jejich stavbou začali dělníci už na začátku léta.
K Oktoberfestu neodmyslitelně patří také takzvaný dirndl, tedy bavorský ženský oděv inspirovaný krojem, a u mužů kožené kalhoty. Ačkoli dirndl vychází z tradičního selského oděvu, podléhá módním trendům. Letos jsou v kurzu červená, zelená a tóny hnědé. Oproti minulým letům se letos dirndly více inspirují tradičními předlohami a sukně jsou proto mimo jiné o něco delší.
Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.
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