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Zahraničí

Tunisko přerušilo výuku na školách v hlavním městě kvůli prudkým dešťům

ČTK
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Tuniské úřady ve čtvrtek nařídily přerušit výuku ve všech školách a na univerzitách v hlavním městě kvůli prudkým dešťům, které vyvolaly obavy z povodní. Informovala o tom agentura AFP. Tunis a jeho okolí zasáhly odpoledne silné bouřky, místy doprovázené krupobitím. Déšť v okolí města narušil také dopravu.

Počasí, déšť, bouřka, blesk, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Oznámení o přerušení výuky vyvolalo na internetu vlnu kritiky. Podle některých lidí začala vláda jednat příliš pozdě.

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Ministerstvo vnitra oznámilo, že nasadilo potřebný personál i techniku, aby zlepšilo dopravní situaci a pomohlo účastníkům silničního provozu. Zároveň vyzvalo obyvatele k opatrnosti a k tomu, aby se vyhýbali vodním tokům.

Srážky přicházejí po velice horkém a suchém létě. Extrémní vlna veder si v severoafrické zemi letos vynutila zavedení střídavé odstávky elektřiny.

Přívalové deště zažila země naposledy letos v lednu. Podle tehdejšího vyjádření úřadů šlo na některých místech o nejhorší dešťové srážky za 70 let. Při následných povodních zahynulo nejméně pět lidí.

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