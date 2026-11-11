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Zahraničí

Tunely plné balistických střel. Írán ukázal podzemní raketové město

ČTK
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Íránské revoluční gardy ukázaly záběry podzemních tunelů a prostor, v nichž jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování. Íránská tisková agentura ISNA, která video v úterý zveřejnila, komplex nazvala podzemním raketovým městem.

Vystavené rakety Íránských revolučních gard.
Vystavené rakety Íránských revolučních gard.Foto: REUTERS – Majid Asgaripour
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Íránská dobrovolnice v Teheránu.
Lidé při návštěvě Muzea vzdušných sil Islámských revolučních gard v Teheránu.
Izrael a Spojené státy v sobotu 28. února ráno letecky zaútočily na Írán, kde cílily na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Na snímku další íránské dobrovolnice.
Dobrovolnice se například učí zacházet s kulomety...
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14 fotografií

Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům.

Na jednom ze záběrů je vidět hlavice vyvinutá pro střelu Fáteh-1, která je nasazená na střelu Chajbar Šekan s dosahem zhruba 1400 kilometrů. Spojení obou komponentů zvyšuje manévrovací možnosti střely, sdělil deníku Haarec izraelský výzkumník Tal Inbar.

„Jestliže proti nám nepřítel podnikne další krok, naše odpověď přesáhne hranice regionu,“ prohlásil podle íránské exilové stanice Iran International Abdolláhí.

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V sobotu revoluční gardy oznámily, že ruší dosavadní vlastní omezení, které limitovalo dosah íránských raket na vzdálenost maximálně dva tisíce kilometrů.

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Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně uvedl, že íránský raketový arzenál byl v podstatě zničen při amerických a izraelských úderech, které v únoru zahájily válku proti Íránu.

Íránské revoluční gardy jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 tisíc příslušníků.

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