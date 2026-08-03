Tudy ne! Ukrajinské drony zavedly vlastní blokádu Krymu

Ukrajinské drony velitele Magyara zničily ruský konvoj s pohonnými hmotami mířící na okupovaný Krym.
Na záběrech jsou tři kamiony s pohonnými hmotami, které doprovází tři vojenská vozidla. Místo: obec Prymorsk na hlavní zásobovací trase z Ruska přes okupovanou jižní Ukrajinu na Krym. V hlavní roli: legendární dronová jednotka „Maďarovi ptáci“.
Strohý vojenský popisek na videu hlásí: „Piloty 3. praporu 414. samostatného pluku bezpilotních útočných systémů Maďarovi ptáci byl zjištěn konvoj cisteren s palivem doprovázený vojenskými nákladními auty u obce Prymorsk v Záporožské oblasti.“ O několik sekund později už naskakuje: „Zásah první cisterny. Souběžně bylo zničeno také doprovodné vozidlo. Zbytek konvoje je dále sledován ze vzduchu.“
O minutu později hlásí vojáci trefu i do druhé cisterny. Zásah měla dostat také třetí cisterna, to už ale na videu doložené není.
Útok je dalším důkazem zranitelnosti ruského zásobování. Prymorsk leží na pobřeží Azovského moře, vzdušnou čarou skoro sto kilometrů od fronty. Fakt, že Rusové posílají cisterny v malých konvojích s vojenským doprovodem, je důkazem prekérní situace v zásobování Krymu.
Pro svou logistiku na obsazeném poloostrově totiž Rusové primárně využívali železnici. Standardní ruský nákladní vlak bývá tvořen zhruba 30 až 40 cisternovými vagony, což znamená 2,5 až 3,4 milionu litrů paliva. To odpovídá 70 až 90 plně naloženým kamionům s cisternami. Denní spotřeba Krymu přitom představuje přibližně pět milionů litrů.
Ukrajincům se ale podařilo poškodit klíčový železniční most přes Severokrymský kanál. Ten sloužil k zásobování Krymu z Ruska přes okupovanou jižní Ukrajinu. Přes Krymský most se pohonné hmoty ani další nebezpečný materiál nepřepravují z bezpečnostních důvodů. A železniční trajekty přes Kerčský průliv vyřadili Ukrajinci z provozu dronovými útoky.
Právě proto je Rusko nuceno uchylovat se k rizikovému a neefektivnímu řešení – posílat palivo v malých automobilových konvojích po silnicích nebo dokonce maskovat silniční cisterny s palivem nápisy jako „voda“ či „mléko“, aby se pokusilo oklamat ukrajinský dronový průzkum. Přeprava malého množství paliva po silnici ovšem spotřebovává obrovské množství pohonných hmot pro samotné kamiony, vyžaduje navíc i lidské zdroje a doprovodnou techniku.
Postrachem ruského zásobování se staly především drony Hornet americké výroby. Jeden takový sebevražedný stroj stojí pět až deset tisíc dolarů a jeho dolet dosahuje až 200 kilometrů. Díky využití umělé inteligence a Starlinku je také výrazně odolnější vůči klasickému rušení signálu. Ukrajinci navíc zvyšují jeho dolet tím, že ho vypouštějí z běžných a levných meteorologických balónů.
Kvůli ukrajinské blokádě jsou benzin a nafta dostupné na Krymu jen přes přídělové kupóny pro složky integrovaného záchranného systému, armádu a kritickou infrastrukturu. Většina čerpacích stanic je zcela uzavřená nebo zeje prázdnotou. Místní lidé začali s benzinem a naftou spekulovat a přeprodávají zbytky paliva na inzertních webech za několikanásobek běžné tržní ceny.