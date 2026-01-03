Tu zemi teď budeme řídit my! Co všechno prozradil Trump o zásahu ve Venezuele?

Byl to „neuvěřitelný zážitek, jako kdybyste sledovali televizní program,“ popsal Donald Trump sobotní zadržení venezuelského diktátora Nicoláse Madura a jeho ženy. „Američtí vojáci pár vytáhli z ložnice“ a nemuseli ani použít autogeny, které měli připraveny na rozřezání ocelových zdí bezpečnostní místnosti. „Byla to jedna z nejúžasnějších operací amerických sil v dějinách,“ pochlubil se Trump.
Trump operaci sledoval v reálném čase ve svém floridském sídle Mar-a-Lago, obklopen generály a klíčovými členy své administrativy, podobně jako Barack Obama sledoval v „situační místnosti“ Bílého domu zásah proti Usámu bin Ládinovi. Trump popsal místo, kde se Maduro „skrýval“, jako „pevnost“ – prezidentský komplex z betonu a oceli vybavený speciálně bezpečnostní místností – ocelovým „sejfem“, do kterého se měl diktátor v případě útoku uchýlit.
Podle prezidentova líčení byli příslušníci speciálních sil Delta Force vybaveni „obrovskými autogeny“, připravenými proříznout se ocelovými zdmi, pokud by se Maduro do bezpečnostního prostoru skutečně dostal. To se mu ovšem nepovedlo, protože byl bleskově zadržen v sobotu krátce před svítáním.
Nyní se Nicolás Maduro nachází i s manželkou na palubě americké válečné lodi USS Iwo Jima mířící do New Yorku. Tam se má Maduro před soudem zodpovídat z narkoterorismu, pašování kokainu a držení zbraní (obvinění padla ještě za minulé Bidenovy administrativy v roce 2020).
Trump novinářům ukázal i fotografii zadrženého Madura s páskou přes oči a se sluchátky přes uši, jak ve spoutaných rukou drží lahev vody.
Šéf Bílého domu na tiskové konferenci opakovaně zdůraznil „brilantní organizaci“ a „dokonalou práci“ elitních jednotek, jejichž příslušníky označil, za „skvělé, skvělé vojáky“. Popsal, jak Spojené státy „vypnuly skoro všechna světla v Caracasu“, aby operaci zakryly tmou. Vojáci podle něj vstupovali do „totálně zhasnutého prostoru“ podle detailně nacvičeného plánu, protože útok donekonečna nacvičovali na detailní maketě Madurova sídla. Při akci žádný Američan nepadl.
„To, že nikdo nebyl zabit, je úžasné,“ prohlásil mimo jiné Trump. Jeden vrtulník byl venezuelskou palbou poškozen, ale dokázal se vrátit na základnu.
Zpravodajské a vojenské zdroje mluví o akci, která trvala méně než 30 minut – od prvních explozí v metropoli až po okamžik, kdy vrtulníky s venezuelskou hlavou státu v poutech stoupaly nad Caracas. Útok začal podle svědků krátce po druhé hodině ráno místního času, kdy obyvatelé hlásili sérii výbuchů v Caracasu a okolních státech Miranda, Aragua a La Guaira. Výbuchy a sloupy dýmu stoupaly z vojenských základen a přístavních zařízení.
Údery podle dalších zpráv zasáhly klíčové vojenské objekty, komunikační uzly a anténní systémy, včetně letecké základny generála Francisca de Mirandy, komplexu Fort Tiuna a přístavních zařízení v La Guaira. Šlo pravděpodobně o úvodní fázi operace, která měla paralyzovat venezuelskou protivzdušnou obranu a systém velení.
Podle Trumpa jsou USA připraveny na další vlnu úderů, která bude ještě mnohem rozsáhlejší. „Máme ve Venezuele vojáky a nebojíme se toho,“ varoval. Pohrozil venezuelským předákům, že se jim „může stát to samé, co Madurovi“. Další masivní útok nicméně nebude nejspíše nutný, dodal Trump: „První útok byl tak úspěšný, že pravděpodobně nebudeme muset provádět druhý, ale jsme připraveni provést druhou vlnu, vlastně mnohem větší vlnu“.
To zásadní sdělení ale bylo: „Budeme tu zemi řídit, dokud nebude možné, bezpečné, správné a rozumné předání moci.“ Nenastínil však žádný časový rámec ani nenaznačil, zda hodlá moc předat venezuelské opozici. Její vůdkyně a loňská laureátka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová je přitom připravena z exilu převzít moc, jak oznámila už v sobotu. Machadové venezuelský režim znemožnil kandidovat, „náhradní“ opoziční kandidát Edmundo González Urrutia přesto volby jasně vyhrál. Caracas ovšem výsledky zfalšoval a označil za vítěze Madura, s 51 procenty hlasů.
Američané nicméně podle Trumpa odmítají jakékoliv pokračování současného režimu s tím, že zůstanou ve Venezuele u moci tak dlouho, jak uznají za vhodné. Konkrétně mají Venezuelu dočasně řídit jeho nejbližší spolupracovníci jako ministr zahraničí Marco Rubio (který je kubánského původu a mluví perfektně španělsky) a ministr obrany Pete Hegseth. Oba mají vytvořit tým, který bude spolupracovat i s Venezuelany.
Trump už ovšem nezmínil, o jaké konkrétní předáky má jít. Na otázku, zda by podpořil Machadovou v čele země, jen neurčitě řekl: „Budeme se tím muset zabývat.“
Donald Trump obviňuje Madura především z podílu na pašování drog do USA, ale Venezuelu ve svých sděleních i sociálních sítích obvinil i z toho, že ukradla americkou ropu. „Pašování drog musí přestat a ukradená ropa se musí vrátit“, napsal na síti X viceprezident J. D. Vance. Není úplně jasné, co tím myslí, protože Venezuela znárodnila americký ropný průmysl v zemi už v roce 1975.
Trump se nicméně již v sobotu večer nechal slyšet, že americké firmy sehrají v ropném průmyslu Venezuely klíčovou roli. „Začnou vydělávat peníze pro zemi,“ uvedl před novináři.
Venezuela má jedny z největších zásob ropy na světě, ale její podíl na světovém trhu kvůli postupnému propadu produkce klesá a činí méně než jedno procento světové produkce. Většina venezuelské ropy směřuje do Číny, na importu z Venezuely je ovšem do značné míry závislá komunistická Kuba – jeden z mála Madurových spojenců.
ŽIVĚVenezuelská opozice chce převzít moc. Zatím budou Venezuelu řídit USA, oznámil Trump
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc.
Fantastický Šulc táhne Lyon vzhůru. Dvěma góly srazil tentokrát Monako
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.
Sabotáž? Berlíňané mrznou, část německé metropole je po požáru kabelů bez proudu
Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes 2000 podniků. Agentuře DPA to v sobotu sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
Krejčí s Wolverhamptonem udržel nulu a porážkou to odnesl West Ham
Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí se dočkal prvního vítězství v anglické lize. Wolverhampton ve 20. kole porazil 3:0 West Ham s Tomášem Součkem, který do utkání naskočil o poločase. Krejčí, jenž v nejhorším týmu soutěže od léta hostuje z Girony a v minulém kole zařídil gólem remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United, odehrál celý zápas.
V Praze na části linky B nejezdilo přes hodinu kvůli výpadku proudu metro
vpodvečer na déle než hodinu zastaven provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Dopravní podnik uvedl, že důvodem byl výpadek napájení elektrickou energií. Po 16:30 zavedl v úseku zvláštní tramvajovou linku XB a prodloužil běžné tramvajové a autobusové linky, informoval na webu.