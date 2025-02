Trvalý pobyt v USA za 120 milionů, nabízí Trump. I ruským oligarchům

Americký prezident Donald Trump chce zhruba za dva týdny začít prodávat "Trumpovy zlaté karty", které by za cenu pěti milionů dolarů (téměř 120 milionů korun) umožnily svému majiteli trvalý pobyt ve Spojených státech. Do nového imigračního programu by se podle Trumpa mohli zapojit i ruští oligarchové.

"Bohatí lidé přijedou do této země, když si koupí tuto kartu. Budou bohatí, budou úspěšní a utratí spoustu peněz, zaplatí hodně na daních a zaměstnají mnoho lidí," řekl podle AFP Trump. Podotkl rovněž, že by do USA mohli díky zlatým kartám přicházet i ruští oligarchové. "Znám některé ruské oligarchy, co jsou dobří lidé," prohlásil. USA stejně jako Evropa kvůli ruské invazi na Ukrajinu řadě oligarchů napojených na režim prezidenta Vladimira Putina zakázaly vstup do země. Související "Nebezpečnější než samotná válka." Státníci varují před Trumpovými plány s Ukrajinou Přehled Imigrační politika byla pro Trumpa zásadním tématem kampaně a ihned po lednovém nástupu do úřadu začal tvrdě postupovat proti migrantům nelegálně pobývajícím v zemi. Nyní se Trumpova administrativa rozhodla omezit systém zelených karet, které umožňují různým skupinám lidí získat trvalý pobyt v USA. Ministr obchodu Howard Lutnick v úterý oznámil, že USA ukončí program označovaný jako EB - 5, který umožňoval lidem investujícím v USA získat zelenou kartu. Podle Lutnicka byl program častým terčem podvodů a lidé si jeho prostřednictvím opatřovali karty příliš levně. Video: Trump dělá Rusko "Great again", hodnotí výroky šéfa Bílého domu Tomáš Pojar (20. 2. 2025) Spotlight moment: Trump dělá Rusko "Great again", hodnotí výroky šéfa Bílého domu Tomáš Pojar | Video: Tým Spotlight