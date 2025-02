Trumpův zmocněnec Kellog přijel do Kyjeva. Zelenskyj mu nabídl prohlídku fronty

Do Kyjeva přicestoval zmocněnec amerického prezidenta pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Ve středu o tom informovala ukrajinská média. Veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice Suspilne zveřejnila záběry, na nichž je Američan vidět na kyjevském vlakovém nádraží. Podle agentury AFP bude Kellogg jednat mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Budeme naslouchat. Jsme připraveni poskytnout to, co je potřeba. Chápeme potřebu bezpečnostních záruk. Součástí mého poslání je naslouchat. Pak se vrátím do USA a budu hovořit s Trumpem," uvedl Kellogg podle Suspilne v komentáři ke své cestě.

Zmocněnce amerického prezidenta na kyjevském nádraží přivítala velvyslankyně Spojených států na Ukrajině Bridget Brinková.

Podle ukrajinského média The Kyiv Independent nabídl prezident Volodomyr Zelenskyj americkému zmocněnci, že by během své třídenní návštěvy mohl navštívit také frontové linie. Kellogg nabídku nepotvrdil.

Oba muži se již setkali na mnichovské bezpečnostní konferenci minulý týden. Během návštěvy na Ukrajině zmocněnec naváže na tehdejší rozhovory se Zelenským, doplnil Kellogg pro agenturu Reuters.

Kellogg přicestoval do Kyjeva den poté, co v Saúdské Arábii jednali američtí a ruští činitelé mimo jiné o ukončení války na Ukrajině, kterou takřka před třemi roky rozpoutalo Rusko na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Představitelé Ukrajiny nebo zástupci Evropské unie přitom do Rijádu pozváni nebyli. Zelenskyj rusko-americkou schůzku během své úterní návštěvy Ankary kritizoval s tím, že se při ní hovořilo "o Ukrajině bez Ukrajiny".

