Trumpův zeť Kushner údajně ztratil přístup ke zprávám tajných služeb

před 2 hodinami

Zeť a poradce amerického prezidenta Jared Kushner stále nemá bezpečnostní prověrku, podle zdrojů agentury Reuters se tak nedostane k pravidelným zprávám tajných služeb.

Washington - Poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner ztratil kvůli chybějící bezpečnostní prověrce přístup ke každodenním hodnotícím zprávám tajných služeb určeným pro hlavu státu. S odvoláním na dva nejmenované členy Trumpovy administrativy o tom informovala agentura Reuters.

Zmíněný analytický dokument, který prezident dostává každé ráno, je přísně tajný. Kushner dosud nezískal potřebnou bezpečnostní prověrku, ke zprávám měl ale přístup na základě prozatímní výjimky.

Kushner je Trumpovým blízkým spolupracovníkem a díky sňatku s prezidentovou dcerou Ivankou je v Bílém domě považován za klíčovou osobu. Dosud se mu ale nepodařilo obdržet bezpečnostní prověrku. List The Washington Post o víkendu napsal, že její získání je prozatím v nedohlednu.

Trump se prezidentského úřadu ujal loni v lednu, Kushner ale za více než rok prověrku nemá. Prověrku vydává bezpečnostní úřad Bílého domu na základě doporučení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který podrobně hodnotí žadatelovu minulost.

Kushner podle deníku USA Today musel žádanku o prověrku dokonce několikrát doplňovat o některé informace, mimo jiné o své kontakty s neamerickými občany, především s Rusy.

Vydání potřebné prověrky pro Kushnera může nařídit prezident, který by tak ale obešel standardní postup. Poradci před takovým krokem Trumpa varují, neboť by to poškodilo vztahy se zpravodajskými službami a také uvnitř Bílého domu.