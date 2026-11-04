Trumpův debakl. Republikáni přišli o voliče tam, kde si to nepřáli. Prezident už reagoval

Republikánská strana zažívá volební porážku. Podle projekcí přišla o většinu v Kongresu, dolní komoru pravděpodobně ovládnou demokraté. Už se rýsuje i první černošský předseda, kterým by se mohl stát Hakeem Jeffries. Republikáni prohrávají i boj o Senát. Projekce výsledků v tzv. midterms, které se konají v polovině prezidentského mandátu, jsou pro Donalda Trumpa mimořádně špatnou zprávou.
Podle projekcí výsledků úterních voleb demokraté získají nejméně 218 křesel, republikáni 160. V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel. Vyplývá to z průběžných projekcí televizních stanic CNN a NBC News.
Pro republikány je ztráta obou komor bolestivá porážka, dvojnásob to pak platí pro prezidenta Donalda Trumpa, který do midterms vstoupil s rekordně nízkou popularitou. Pokud kontrolu nad dolní i horní komorou Kongresu převezmou demokraté, značně mu mohou zkomplikovat druhou polovinu prezidentského mandátu.
Lídr dosavadní demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se tak mohl stát jejím prvním černošským předsedou, poznamenala CNN.
Trump krátce po zveřejnění projekcí ovládnutí Sněmovny reprezentantů demokraty napsal na své sociální síti, že by republikáni slavili drtivé vítězství, kdyby na volebním lístku bylo jeho jméno.
Zemětřesení v Texasu
V horní komoře, v Senátu, si demokraté připsali první velké úspěchy a demokraté směřují i zde k tomu, že se jim podaří získat většinu – prozatím porazili šest republikánů v klíčových státech, kde se přitom Trumpova strana těšila velké oblibě.
Demokratická strana hlásí zářezy například v Severní Karolině, o klíčové křeslo tam republikáni přišli. Podobný scénář se odehrál také v Jižní Karolině. Největší zemětřesení ovšem zažil Texas – po 38 letech republikánské dominance vzešel jako vítěz demokratický kandidát do Senátu, konkrétně James Talarico.
V novém Kongresu, kde měli dosud republikáni většinu, bude Trump nyní muset počítat se silnějším odporem vůči své politice a s přísnější kontrolou.
Trumpa čeká drsná zkouška
Díky většině ve Sněmovně reprezentantů mohou demokraté od ledna, kdy se poprvé sejde nově zvolený Kongres, zahájit rozsáhlá vyšetřování namířená proti prezidentovi. A pokud se k tomu přidá i Senát, čeká Bílý dům těžké období.
Demokraté mají už delší dobu v hledáčku řadu témat například podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny, místy tragické zásahy imigračních agentů při raziích proti migrantům nebo Trumpovy sporné renovační a stavební projekty v hlavním městě Washingtonu.
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