Trumpův tlak na Kyjev sílí. Šokoval svým vzkazem, smrtelným útokům navzdory

Americký prezident Donald Trump řekl, že by souhlasil s možnou schůzkou s šéfy Ruska a Číny, pokud by se jednání týkalo jaderného odzbrojení. Prohlásil rovněž, že „Rusko si tam (na Ukrajině), upřímně řečeno, počíná přijatelně". Toto jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy Moskva pokračuje v rozsáhlých útocích na Ukrajinu a podle Kyjeva zasáhlo i energetickou infrastrukturu.
„Udělal bych to. Šel bych do toho. Ne tolik kvůli Ukrajině, protože Rusko si tam, upřímně řečeno, počíná přijatelně. Moc toho nedělá,“ řekl v pondělí večer Trump novinářům v reakci na otázku, zda souhlasil s trilaterálním setkáním, informovala agentura Reuters.
Jeho slova o tom, že si Rusko na Ukrajině počíná dobře, přicházejí shodou okolností v době, kdy ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinská města a infrastrukturu.
V noci na pondělí Rusko podniklo rozsáhlý vzdušný útok, při němž podle ukrajinských úřadů vyslalo na Kyjev a okolní oblast 16 balistických raket a na další části země přes 200 dronů.
Údery poškodily energetickou infrastrukturu a připravily o elektřinu více než půl milionu domácností.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň uvedl, že Kyjev před útokem opět nedostal od partnerů včasné varování. A upozornil na smutný případ z Charkovské oblasti, kde v pondělí ruský dron zabil i šest lidí, včetně batolete.
Jaderné odzbrojení
Americký prezident mluvil o tom, že jednání o jaderných zbraních by dávalo smysl také kvůli Číně, která podle něj rychle rozšiřuje svůj jaderný arzenál. Spojené státy mají podle Trumpa největší počet jaderných zbraní, následují je právě Rusko a Čína. Peking podle něj v této oblasti výrazně dohání obě mocnosti a na jejich úroveň by se mohl dostat přibližně za pět let.
„Schůzku bychom naplánovali na základě jaderného odzbrojení, což je pro svět velmi pozitivní věc,“ prohlásil Trump. Pokud by o setkání měl Si Ťin-pching zájem, americký prezident by se ho podle svých slov zúčastnil. Jednání by se podle něj mohlo uskutečnit v Číně, kde čínský prezident nedávno jednal s americkou stranou.
Trump připustil, že by se vedle jaderných zbraní mohlo hovořit také o obchodních vztazích. Konkrétní termín ani podobu případného summitu však neoznámil.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale potvrdil, že se o možnosti takového setkání diskutovalo. Jako možné místo konání rovněž zmínil Čínu, kde je v druhé polovině listopadu naplánován summit Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce.
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