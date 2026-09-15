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Zahraničí

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po jeho veselce zaplatil ruský podnikatel

ČTK
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Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové.

Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr.Foto: REUTERS
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„Náš drahý přítel Umar pro nás velmi štědře uspořádal dva úžasné večery plné oslav, a to až po naší svatbě. Byl to mimořádně štědrý svatební dar od přítele - a něco, za co jsme byli a stále jsme nesmírně vděční,“ uvedli na instagramu.

„Je politováníhodné, že je taková osobní a radostná událost vykreslována jako něco politického či podezřelého jen kvůli identitě nebo původu určité osoby,“ dodali.

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Toto potvrzení následovalo po zjištěních investigativního serveru ProPublica, podle kterého Kremlev na oslavy po veselce utratil několik set tisíc dolarů, podotkla AFP.

Prezident Donald Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Íránu.

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Šéf kontroverzní boxerské asociace

Umar Kremlev stojí v čele Mezinárodní boxerské asociace (IBA), se kterou Mezinárodní olympijský výbor přerušil styky po opakovaných varováních týkajících se jejího finančního hospodaření a etických otázek.

Ruský prezident Vladimir Putin letos v dubnu udělil Kremlevovi Řád přátelství, jak informovala IBA. IBA rovněž zveřejnila fotografie Donalda Trumpa mladšího po boku Kremleva z akce, která se konala loni v září v Istanbulu.

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Podle ruského investigativního serveru Projekt zahájil tento podnikatel, který je původem z Tádžikistánu, svou kariéru jako boxerský promotér, než navázal styky s FSO, ruskou federální agenturou, která má na starosti ochranu vysoce postavených činitelů.

Podle serveru Proekt je rovněž členem prokremelského motorkářského klubu Noční vlci, jehož členové ve velkém počtu zamířili na Krym po ruské anexi na jaře 2014 a některé také bojovali po boku proruských separatistů na východní Ukrajině, dodala AFP.

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