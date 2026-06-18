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Zahraničí

Trumpův šokující obrat: Íránu povolil rakety, Izrael se nestačil divit

Prezident Trump podepsal ve Francii Memorandum o porozumění s Íránem

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Donald Trump na závěr summitu G7 představil dohodu s Íránem jako svůj diplomatický triumf. Zároveň ale šokoval výroky o íránských raketách a nečekanou kritikou Izraele. Jeho slova naznačují výrazný posun v americké politice na Blízkém východě.

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Americký prezident Donald Trump na závěr summitu G7 důrazně hájil novou dohodu o příměří s Íránem. Během vystoupení obhajoval právo Teheránu na balistické rakety, tvrdil, že zabránil válce, a současně se pustil do kritiky dlouholetého spojence Spojených států – Izraele.

Během americké mise s cílem najít amerického letce v Íránu bylo zničeno několik amerických letadel. | Video: Reuters

Největší pozornost vzbudila jeho slova o íránském raketovém programu, proti němuž Washington po desetiletí vystupoval.

„Musí nějaké mít, protože je mají i ostatní. Mám dovolit Saúdské Arábii mít rakety, ale Íránu ne? Tak to nefunguje,“ prohlásil Trump. Podle něj rakety samy o sobě nepředstavují hlavní problém.

Prezident Trump podepsal ve Francii Memorandum o porozumění s Íránem, současně memorandum podepsal v Íránu i prezident Masúd Pezeškján.
Prezident Trump podepsal ve Francii Memorandum o porozumění s Íránem, současně memorandum podepsal v Íránu i prezident Masúd Pezeškján.Foto: Reuters

Ve středu večer byla během Trumpovy návštěvy Francie na dálku podepsána dohoda mezi Washingtonem a Teheránem. Dokument podle amerických i íránských zdrojů stvrdili Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján.

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Šéf Bílého domu zároveň znovu tvrdil, že zabránil mnohem většímu konfliktu. „Kdyby měli jadernou zbraň, použili by ji během několika okamžiků,“ řekl o Íránu.

Dohoda znamená výrazný posun oproti dřívějším Trumpovým výrokům. Zatímco ještě nedávno připouštěl možnost změny režimu v Teheránu, nynější dokument takový scénář odmítá. Obě země se v něm zavazují respektovat vzájemnou suverenitu a nezasahovat do svých vnitřních záležitostí.

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Překvapením byla také Trumpova kritika Izraele. Přestože uznal jeho právo na sebeobranu, naznačil, že některé vojenské operace považuje za nepřiměřené.

Jeho výroky přicházejí v době, kdy Izrael po společných únorových úderech s USA na Írán pokračuje v bojích proti proíránskému Hizballáhu v Libanonu a kontroluje část tamního území.

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