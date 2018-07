před 1 hodinou

Americké vesmírné síly coby nová složka americké armády. Rovnocenná všem ostatním, tedy letectvu, námořnictvu, pozemnímu vojsku, zvláštním námořním jednotkám a konečně i pobřežní stráži. S impozantním prohlášením o budování nových sil s působností mimo planetu Zemi přišel americký prezident Donald Trump zhruba před týdnem. Američané od té doby spekulují, jak by vesmírní mariňáci mohli vypadat a co by byla jejich práce. Prezident Trump ale nic bližšího nesdělil.