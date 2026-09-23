„Mám je poslat do pekla?“ Trump polemizoval nad vyhlazením Íránu

„Stojím před velkým rozhodnutím,“ prohlásil americký prezident Donald Trump na půdě OSN, když polemizoval nad otázkou, zda má znovu zaútočit na Írán nebo usilovat o mírovou dohodu. Jeho projevu, v němž zmínil, že by mohl islámskou republiku „vyhladit“, přihlížel pouze jediný člen íránské delegace. Trump mimo jiné slíbil ukončit válku na Ukrajině a vyzdvihoval své úspěchy.
Trump projev zahájil chválením vlastních úspěchů v oblasti ekonomiky, migrace, ochrany hranic a potírání násilné kriminality. Cílil tak spíše na americké voliče v listopadových volbách do Kongresu než na diplomaty v sále, domnívá se například britská veřejnoprávní BBC.
Hlavním tématem jeho projevu ke světovým státníkům však byla především obhajoba války s Íránem, kterou USA a Izrael rozpoutaly na konci února. Konflikt navíc vystřelil nahoru ceny ropy.
Americký prezident argumentoval, že konfliktem zabránil Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Zdůraznil přitom hodnotu „míru skrze sílu“ – jinak řečeno upřednostňování ultimát namísto vyjednávání či kompromisů.
„Bude s Íránem uzavřena dohoda, která mu umožní se obnovit a vytvořit mnohem velkolepější zemi, než jakou byl kdykoli předtím? Nebo islámskou republiku vyhladím, a to rychle, aniž bych jim dal ještě někdy šanci zabíjet a ničit lidi a státy? Mám je poslat do pekla?“ pokládal si Trump řečnickou otázku. Podle něj dohoda přijde po listopadových volbách.
Trumpova slova ilustrovala jeho způsob diplomacie nátlaku, kdy hrozí drtivou silou a současně si ponechává otevřené dveře pro případná jednání, hodnotí BBC.
Posléze prezident sdělil novinářům, že američtí představitelé vedli „velmi produktivní jednání“ s íránskou delegací, což Teherán potvrdil. Schůzky se zúčastnil i zvláštní zmocněnec USA pro Blízký východ Steve Witkoff.
Reportér britské BBC se Witkoffa zeptal, když odcházel z budovy OSN, jak jednání dopadlo. Odpověděl palcem nahoru. Později na síti X uvedl, že jednání probíhala „přes prostředníky, kteří se mezi oběma stranami pohybovali v průběhu celého dne“.
Íránská státní tisková agentura IRNA citovala mluvčího resortu zahraničí Esmaila Baghaeie, který potvrdil, že vyjednávání probíhala prostřednictvím katarského zprostředkovatele, jenž tlumočil podmínky Teheránu, včetně požadavku ukončení války na všech frontách a zastavení amerických „agresivních aktů“.
Projev amerického prezidenta se nesl v opačném duchu než vystoupení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který varoval před prohlubováním globálních rozporů.
Ukončení války na Ukrajině a hrozba AI
Ve svém projevu Trump znovu zdůraznil, že jeho diplomacie ukončí ruskou válku na Ukrajině. Už před návratem do Bílého domu přitom Trump sliboval, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin.
„Velmi úzce spolupracujeme s lídry Ruska i Ukrajiny a dotáhneme to do konce,“ řekl. „Stane se to podle mě rychleji, než si lidé myslí.“
V současnosti to nicméně nevypadá, že by měl konflikt brzy končit. Obě strany si navzájem oplácejí raketové a dronové údery, dodává server.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se ve středu ráno tamního času (odpoledne SELČ) setká na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Samotný Trump se v úterý sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Trump rovněž v projevu bagatelizoval obavy z umělé inteligence a zavázal se, že Spojené státy nepřenechají prvenství Číně. Na druhé straně upozornil na opatrnost. „Používání slova ‚umělá‘ vyvolává dojem, že je falešná. Je to superinteligence,“ uvedl. „Není falešná, je ve skutečnosti úžasná. Musíme být ale opatrní.“
Americký prezident je navíc vášnivým uživatelem umělé inteligence, díky které na své sociální síti Truth Social publikuje množství upravených obrázků a videí. Mezi nejznámější patří zářijový příspěvek, kde zesměšňuje kanadského premiéra Marka Carneyho.
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