Trumpův právník dostal podle BBC úplatek za schůzku Porošenka s Trumpem

Kyjev - Právník amerického prezidenta Michael Cohen dostal tajně nejméně 400.000 dolarů (asi 8,8 milionu Kč) za uspořádání schůzky ukrajinského prezidenta Petra Porošenka s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tvrdí to stanice BBC s odvoláním na nejmenované zdroje v Kyjevě "blízké lidem, zapleteným do této záležitosti".

Oba prezidenti se setkali loni v červnu. BBC připustila, že není nic, co by potvrzovalo, že by Trump o platbě věděl. Cohen vše popřel, kancelář ukrajinského prezidenta zprávu o úplatku odmítla jako "nepokrytou lež", dezinformaci a pomluvu.

Peníze byly podle stanice předány Cohenovi přes prostředníky, vystupující v Porošenkově jménu. Porošenko potřeboval schůzku s Trumpem "vypadající jako rozhovory". Proto se jeho lidé prostřednictvím ukrajinského poslance se styky v židovských charitativních organizacích v New Yorku obrátili na Cohena. Tuto informaci zopakoval i druhý kyjevský zdroj, podle kterého museli Ukrajinci zaplatit dokonce 600.000 dolarů (asi 13,2 milionu Kč).

Cohen není u amerických úřadů registrován jako lobbista zastupující zájmy Ukrajiny, jak vyžaduje zákon, poznamenala BBC na svém webu. Připomněla také, že krátce po Porošenkově návratu do vlasti ukrajinský protikorupční úřad přerušil další vyšetřování činnosti bývalého šéfa Trumpova štábu Paula Manaforta, který údajně pobíral miliony od proruských politiků na Ukrajině.

"Vysoce postavený pracovník tajných služeb v prezidentské kanceláři vyprávěl o tom, co se dělo před Porošenkovou návštěvou ve Washingtonu. Na Cohena se obrátili, protože zaregistrovaní ukrajinští lobbisté v USA a velvyslanectví ve Washingtonu nedokázali zorganizovat Porošenkovi nic víc, než krátké vyfotografování spolu s Trumpem. Porošenko ale potřebal setkání, které by bylo možné prezentovat jako 'rozhovory', a tak se rozhodl zařídit si neoficiální přístup k Trumpovi," píše BBC na svém ruskojazyčném webu. Podle tohoto zdroje Cohenovi zaplatili 400.000 dolarů. Druhý zdroj v Kyjevě hovořil o stejných podrobnostech, jen Cohen podle něj nakonec dostal 600.000.

O tom, že Cohen dostal peníze od osob či organizací zastupujících zájmy Ukrajiny, hovořil i právník Michael Avenatti, který zkoumal Cohenovy bankovní účty jako advokát pornoherečky Stormy Danielsové; té Cohen zaplatil za mlčení o údajném poměru s Trumpem. Podle Avenattiho banka, u níž měl Cohen účet, vyrozuměla ministerstvo financí o podezřelých transakcích.

"Cohenovi zaplatili za to, aby Porošenko dostal u Trumpa více času, než pár minut na výměnu zdvořilostních frází a potřesení rukou," vyprávěl podle BBC vysoce postavený činitel. "Ukrajinská strana byla nespokojená, protože se zdálo, že Cohen vzal statisíce dolarů za něco, co zřejmě nebyl s to zařídit. Až do poslední chvíle si nebyl ukrajinský prezident jist, zda se neocitne v ponižující situaci. Lidi z nejbližšího Porošenkova okolí byli šokováni, jak špinavý byl ten kšeft (s Cohenem)," dodal.

Porošenko podle stanice potřeboval schůzku s Trumpem i kvůli aféře okolo Manaforta, který byl nucen rezignovat na vedení Trumpova štábu v předvolební kampani po zprávách v tisku, že bral miliony od proruských ukrajinských politiků ze Strany regionů prezidenta Viktora Janukovyče. Údajně pokyn k tomuto úniku informací do amerických novin dal právě Porošenko v domnění, že volby vyhraje Trumpova soupeřka Hillary Clintonová. To mohla být tragická chyba, protože Ukrajina, válčící se separatisty, podporovanými Ruskem, si nemohla dovolit mít v americkém prezidentovi nepřítele, vysvětlila BBC, proč Porošenko tolik toužil po schůzce v Oválné pracovně a uzavření dohody s Trumpem.