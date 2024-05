Trumpův právník Cohen popsal, jak pomáhal platbami "zametat" nechtěné informace

Bývalý právník amerického exprezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen u soudu na Manhattanu vypověděl, že s Trumpem v době jeho prezidentské kampaně v roce 2016 a vydavatelem bulvárního deníku tajně zařizoval, aby o republikánském kandidátovi nevycházely v tisku negativní zprávy.

Cohen v úvodu své výpovědi hovořil o tom, že práva vystudoval, protože to po něm chtěla jeho babička, ale že ve skutečnosti právníkem vlastně být nechtěl. V roce 2007 dal výpověď v právnické firmě a začal pracovat pro Trumpovu newyorskou realitní společnost. Cohen později jako jednatel a právník Trumpovy společnosti pracoval skoro deset let a jednou prohlásil, že za Trumpa, republikánského exprezidenta, který se v letošních volbách plánovaných na 5. listopadu snaží znovu získat Bílý dům, by položil život.

Proces s Trumpem se týká Cohenovy platby pornoherečce Stephanii Cliffordové, známější pod pseudonymem Stormy Daniels. Ta tvrdí, že měla s Trumpem sex v roce 2006, asi rok a půl po Trumpově svatbě s Melanií Knavsovou. V říjnu 2016 Cohen zaplatil Cliffordové 130 tisíc dolarů (asi tři miliony Kč), aby se její příběh nedostal na veřejnost v době vrcholící předvolební kampaně. Cohen byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní a další zločiny.

Platba je klíčovým bodem obžaloby proti bývalé hlavě státu, která podle prokuratury zfalšovala finanční záznamy ve snaze transakci zatajit. V praxi Trump podle ní zfalšoval desítky finančních záznamů, když po zvolení svému právníkovi danou částku vracel a vykazoval ji jako výdaje na právní služby. Prokurátoři vše prezentují jako součást širšího zločinného spiknutí, jehož cílem bylo ovlivnit volby v roce 2016 ututláním různých tvrzení, která mohla Trumpa poškodit.

Cohen uvedl, že je spravedlivé popsat jeho práci pro Trumpa jako "fixer", což je někdo, kdo pro jiného zařizuje různé věci, i ty, které mohou být podle zákona problematické. Cohen vypověděl, že se postaral o cokoli, co Trump chtěl.

Cohen nepůsobil jako tradiční firemní právník, ale podléhal přímo Trumpovi a nikdy nebyl součástí právnické kanceláře The Trump Organization. Mezi jeho povinnosti patřilo vyjednávání o platbách obchodním partnerům, vyhrožování žalobami a podstrkování pozitivních zpráv tisku, uvedl. Také řekl, že Trump s ním komunikoval především telefonicky nebo osobně a nikdy prostřednictvím e-mailu.

Trump využíval bulvární plátek

Spolu s Trumpem a vydavatelem bulvárního listu National Enquirer Davidem Peckerem se Cohen podle své výpovědi dohodl na tom, že budou bulvární list využívat k posílení Trumpovy popularity během kampaně a naopak zablokují zprávy, které by mohly ohrozit Trumpovy šance na vítězství.

V červnu 2016, měsíc před republikánským sjezdem, se Cohen podle svých slov od časopisu Enquirer dozvěděl, že bývalá modelka Playboye Karen McDougalová prodává svou výpověď o ročním poměru, který podle svých slov měla s Trumpem. "Ujistěte se, že se to nedostane na veřejnost," vzpomněl si Cohen na Trumpova slova.

Porotcům byla přehrána nahrávka telefonátu, o níž Cohen tvrdí, že ji pořídil, a v níž se ho Trump ptá: "Tak co za to máme zaplatit? Sto pade?" Trump měl na mysli úhradu Peckerovy platby 150.000 dolarů, kterou Enquirer podle Cohena zaplatil za exkluzivní práva na napsání článku o McDougalové. Je také slyšet, jak Trump svému právníkovi nařizuje, aby platbu provedl v hotovosti, což mělo podle Cohena zajistit, že po transakci nezůstanou stopy.

Prokurátoři uvedli, že platba pornoherečce Stormy Daniels byla součástí téhož spiknutí mezi Trumpem, Cohenem a Peckerem, jehož cílem bylo vyplatit lidi s potenciálně negativními články o Trumpovi, a to v rozporu se zákony o financování volební kampaně.

V případě odsouzení by Trumpovi hrozilo vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale mohl vyváznout s podmínkou. Exprezident proces stejně jako své další kauzy bez důkazů vykresluje jako politicky motivované stíhání, které má za cíl poškodit jeho prezidentskou kampaň.