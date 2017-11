před 16 minutami

Bývalý volební poradce nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa Carter Page se v loňském roce během svých dvou cest do Moskvy dvakrát potkal s ruským vicepremiérem Arkadijem Dvorkovičem, ačkoli v minulosti setkání s vysokými činiteli ruské vlády popíral. Vyplývá to ze zveřejněného Pageova svědectví před výborem Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb. Page původně tvrdil, že se během cesty do Moskvy v červenci 2016 s žádným předním ruským představitelem nesetkal, později ale informoval o Dvorkovičově krátkém uvítání. Vicepremiéra pak znovu potkal na večeři v prosinci 2016.

