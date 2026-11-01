Trumpův obchod s Putinem se hroutí. Ruskou naftu nechce nikdo koupit

Měl to být Trumpův trumf před doplňovacími volbami do Kongresu. „Naftová dohoda“ s Vladimírem Putinem o koupi skoro pěti milionů tun dieselu měla zlevnit Američanům nákup u čerpacích stanic. Tři ruské tankery už vyrazily na cestu přes Atlantik. Jenže jejich náklad nikdo nechce koupit. Obchodníci se bojí právních problémů a budoucích postihů.
Tři tankery s ruským dieselem opustily v uplynulých dnech přístav Primorsk v Baltském moři. Lodě Agioi Fanendes, Leruo a Talisman vezou dohromady přibližně 140 tisíc tun paliva. Původně mířily do Evropy. Po oznámení dohody mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem změnily kurz a zamířily přes Atlantik směrem k americkému pobřeží.
Dvě z plavidel – Agioi Fanendes a Leruo – figurují na sankčním seznamu. Americké ministerstvo financí jim přesto vydalo dočasnou licenci. Ta za určitých podmínek umožňuje dovoz ruské nafty do USA. Přesto obchodníci o náklad zájem nemají. Někteří kupující se obávají budoucích sankcí, sekundárních postihů, problémů s bankami nebo potíží při dalším prodeji.
Zájem amerických obchodníků o ruský diesel je velmi nízký především kvůli právním a reputačním rizikům. Zákon z roku 2022 (Ending Importation of Russian Oil Act) zakazuje dovoz ruských energetických produktů do USA a podle kritiků ho dočasná licence z ministerstva financí nemůže zrušit.
Demokratický senátor Richard Blumenthal už napsal majitelům lodí (včetně řeckého vlastníka tankeru Agioi Fanendes), že vykládka by byla nezákonná a že žádná administrativní výjimka nemůže zrušit jasný zákon.
Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová dohodu mezi Trumpem a Putinem označila za „korupční a nezákonnou“ a uvedla, že zvažuje kroky, jak zabránit vykládce v přístavech svého státu.
Trump čelí před doplňovacími volbami 3. listopadu vysokým cenám nafty. Ty vyskočily skoro na dvojnásobek po válce USA a Izraele s Íránem a kvůli ukrajinským úderům na ruské rafinerie. Trump dohodu s Putinem prezentoval jako způsob, jak rychle snížit ceny.
Objem Trumpova naftového obchodu s Putinem je ale relativně malý vůči globální poptávce (kolem 28 milionů barelů denně). Analytici proto očekávají jen omezený dopad na ceny.
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