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Zahraničí

Trumpův obchod s Putinem se hroutí. Ruskou naftu nechce nikdo koupit

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Měl to být Trumpův trumf před doplňovacími volbami do Kongresu. „Naftová dohoda“ s Vladimírem Putinem o koupi skoro pěti milionů tun dieselu měla zlevnit Američanům nákup u čerpacích stanic. Tři ruské tankery už vyrazily na cestu přes Atlantik. Jenže jejich náklad nikdo nechce koupit. Obchodníci se bojí právních problémů a budoucích postihů.

Trump
Donald Trump čelí před doplňovacími volbami v úterý 3. listopadu vysokým cenám nafty, které vyskočily skoro na dvojnásobek po válce USA a Izraele s Íránem a kvůli ukrajinským úderům na ruské rafinerie.Foto: CTK – Alex Brandon
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Tři tankery s ruským dieselem opustily v uplynulých dnech přístav Primorsk v Baltském moři. Lodě Agioi Fanendes, Leruo a Talisman vezou dohromady přibližně 140 tisíc tun paliva. Původně mířily do Evropy. Po oznámení dohody mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem změnily kurz a zamířily přes Atlantik směrem k americkému pobřeží.

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Dvě z plavidel – Agioi Fanendes a Leruo – figurují na sankčním seznamu. Americké ministerstvo financí jim přesto vydalo dočasnou licenci. Ta za určitých podmínek umožňuje dovoz ruské nafty do USA. Přesto obchodníci o náklad zájem nemají. Někteří kupující se obávají budoucích sankcí, sekundárních postihů, problémů s bankami nebo potíží při dalším prodeji.

Agioi Fanendes (na snímku) a Leruo, dva ze tří tankerů vezoucích do USA náklad ruské nafty, figurují na sankčním seznamu.
Agioi Fanendes (na snímku) a Leruo, dva ze tří tankerů vezoucích do USA náklad ruské nafty, figurují na sankčním seznamu. Foto: Vessel Finder – Lounes Mehdid

Zájem amerických obchodníků o ruský diesel je velmi nízký především kvůli právním a reputačním rizikům. Zákon z roku 2022 (Ending Importation of Russian Oil Act) zakazuje dovoz ruských energetických produktů do USA a podle kritiků ho dočasná licence z ministerstva financí nemůže zrušit.  

Demokratický senátor Richard Blumenthal už napsal majitelům lodí (včetně řeckého vlastníka tankeru Agioi Fanendes), že vykládka by byla nezákonná a že žádná administrativní výjimka nemůže zrušit jasný zákon.

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Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová dohodu mezi Trumpem a Putinem označila za „korupční a nezákonnou“ a uvedla, že zvažuje kroky, jak zabránit vykládce v přístavech svého státu.

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Trump čelí před doplňovacími volbami 3. listopadu vysokým cenám nafty. Ty vyskočily skoro na dvojnásobek po válce USA a Izraele s Íránem a kvůli ukrajinským úderům na ruské rafinerie. Trump dohodu s Putinem prezentoval jako způsob, jak rychle snížit ceny.

Objem Trumpova naftového obchodu s Putinem je ale relativně malý vůči globální poptávce (kolem 28 milionů barelů denně). Analytici proto očekávají jen omezený dopad na ceny.

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