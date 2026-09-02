Trumpův neskromný nápad. Chce přejmenovat Hormuz, už má i nový název

Trumpův průliv místo Hormuzu? Americký prezident Donald Trump přišel s návrhem, aby strategickou námořní tepnu v Perském zálivu nahradil svým jménem. Návrh zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Tvrdí tam také, že Spojené státy mají Hormuzskou úžinu pod svou kontrolou.
„Teď, když ho máme pod kontrolou USA, neměli bychom změnit název Hormuzského průlivu na TRUMPUV PRŮLIV??? Stejně jako samotná Amerika by byl ‚žhavější‘ než kdykoli předtím! Děkuji vám za pozornost věnovanou této záležitosti. Prezident DONALD J. TRUMP.“ Tak zní nejnovější post Donalda Trumpa na jeho sociální síti Truth Social.
Jak informují americká média, nešlo by o první geografický název, do kterého Trump během svého druhého prezidentského období zasáhl. Trump už v lednu 2025 nařídil používat pro Mexický záliv v amerických federálních dokumentech název „Americký záliv“. Podobný postup nyní použil také u jezera Ontario na kanadsko-amerických hranicích, které americká administrativa přejmenovala na „Jezero Amerika“.
Kontroverzi vyvolal také Kennedyho kulturní institut ve Washingtonu. Trumpova vláda se v roce 2025 pokusila přidat prezidentovo jméno k názvu instituce tak, aby vznikl Kennedyho a Trumpův kulturní institut. Soud ale tento krok označil za nezákonný a Trumpovo jméno následně z budovy zmizelo. Spor nicméně pokračuje a Trumpovi spojenci se snaží jeho jméno na budovu znovu umístit.
Trumpovo jméno se objevilo také v plánech amerického námořnictva. Pentagon připravuje novou třídu velkých válečných lodí označovanou jako lodě třídy Trump. Námořnictvo počítá s plavidly o výtlaku 30 000 až 40 000 tun, která mají dostat výkonné raketové systémy a jaderný pohon. Program počítá až s patnácti loděmi v průběhu několika desetiletí.
Návrh na přejmenování Hormuzu přichází v době, kdy v oblasti pokračuje několik měsíců trvající přerušovaná válka mezi Spojenými státy a Íránem. Boje zásadně narušily lodní dopravu v průlivu a Trump v posledních dnech opakovaně zdůrazňuje, že Spojené státy nad touto strategickou vodní cestou získávají kontrolu.
Hormuz patří k nejdůležitějším námořním úžinám světa. Před současným konfliktem přes něj procházelo přibližně 20 procent světových dodávek ropy. V posledních měsících však provoz prudce klesl a lodní doprava zůstává výrazně pod běžnou úrovní.
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