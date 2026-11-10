Trumpův největší vojenský výkon? Vyhnout se odvodu. Teď mu za něj postavili zlatou sochu

Donald Trump se vyhnul vojně kvůli kostním výrůstkům na patách. O desítky let později mu tuto epizodu připomíná dvoumetrová zlatá socha přímo ve Washingtonu. Její autoři mu připravili také pořádně jízlivý nápis, který si bere na mušku jeho někdejší vojenskou službu. Za instalací stojí anonymní umělecká skupina The Secret Handshake, která si z Trumpa dělá legraci opakovaně.
Zlatý Trump se objevil na washingtonské promenádě National Mall jen dva dny před Dnem veteránů, který Spojené státy slaví 11. listopadu. Socha dostala název The Foot Soldier, tedy Pěšák. Název ale pracuje také se slovní hříčkou odkazující na důvod, proč se americký prezident skutečným vojákem nikdy nestal. (slovo foot obsažené ve vojenském označení současně anglicky znamená chodidlo – pozn. red.).
Prezident na ní ale nesedí zrovna v bojové póze. Drží se za pravou nohu, čímž autoři připomínají zdravotní důvod, na který se Trump odvolával při snaze vyhnout se povinné vojenské službě během války ve Vietnamu.
Na podstavci nechybí ani vysvětlení, které je samo o sobě malým uměleckým dílem politického sarkasmu. Autoři v něm Trumpovi ironicky vzdávají hold za jeho službu a oběti. Označují ho za vojáka duchem, který vyrazil do první linie vyhýbání se odvodu, vyzbrojen dokonalou diagnózou kostních výrůstků na patách.
Na nápisu se objevuje také Trumpův vlastní výrok z roku 2013: „Mohu být velmi vojenský.“
Výrůstky na patách
Trump během války ve Vietnamu získal celkem pět odkladů vojenské služby. Čtyři kvůli studiu a pátý na základě diagnózy kostních výrůstků na patách. Právě její oprávněnost byla později zpochybňována.
Bílý dům na aktivity skupiny The Secret Handshake reagoval obviněním, že je Trumpem posedlá. Umělci si z toho ale příliš těžkou hlavu nedělali. Mluvčí skupiny pro server Daily Beast prohlásil, že je pro ně ctí, že jim Bílý dům diagnostikoval „syndrom chorobné nenávisti k Trumpovi“.
The Secret Handshake se do Trumpa opírá opakovaně. Během jeho druhého prezidentského období vytvořila několik instalací, které si berou na mušku prezidenta, jeho okolí i politické kroky.
Mezi jejich předchozími díly byly například sochy odkazující na Trumpovo někdejší přátelství s Jeffreyem Epsteinem, odsouzeným za sexuální trestné činy. Umělci připravili také obří ironickou trofej za prezidentovu „účast“ ve válce v Íránu, kterou Spojené státy rozpoutaly letos v únoru a která je v zemi velmi nepopulární.
Autoři zůstávají v anonymitě. Jejich díla však anonymní rozhodně nejsou. Tentokrát navíc zvolili načasování, které jim poskytlo ideální příležitost. Zatímco si Amerika připomíná válečné veterány, ve Washingtonu sedí na zlatém podstavci prezident, jehož nejznámější vojenskou zkušeností je právě vyhýbání se odvodu.