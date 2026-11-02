Trumpův ministr prozradil, kolik Rusů mizí každý měsíc. „Mimořádné ztráty,“ žasl

Až 2,1 milionu mrtvých a zraněných vojáků. Takové mohou být celkové ruské ztráty za více než čtyři a půl roku invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z nejnovější analýzy britského týdeníku The Economist, podle které v bojích zahynulo 374 000 až 770 000 ruských vojáků. Jen během října měla ruská armáda podle ukrajinských odhadů přijít o přibližně 54 000 mužů.
O mimořádně vysokých ztrátách hovořil také americký ministr zahraničí Marco Rubio. Na sobotní tiskové konferenci v Atlantě uvedl, že Rusko každý měsíc ztrácí zhruba 20 tisíc padlých vojáků.
Vysokou cenu za válku platí také ukrajinská armáda. Podle údajů projektu UALosses, na které The Economist odkazuje, dosahuje počet zabitých a nezvěstných ukrajinských vojáků přibližně 222 tisíc. Přesné počty obětí na obou stranách však zůstávají obtížně ověřitelné.
Intenzita bojů v posledních měsících výrazně vzrostla. Ukrajinské síly přesto dokázaly na některých úsecích fronty přejít do protiútoku. Během operace Vivaldi v Doněcké oblasti podle ukrajinského velení osvobodily stovky kilometrů čtverečních území a stabilizovaly situaci v okolí Slovjansku a Kramatorsku. Rusku se tak navzdory vysokým ztrátám nedaří dosahovat průlomových územních zisků.
Ukrajina navíc stupňuje útoky hluboko v ruském týlu. Pomocí britských střel Storm Shadow, holandských RUTA, vlastních střel Flamingo a útočných dronů zasahuje rafinerie, muniční sklady, vojenské továrny i velitelská stanoviště na území nepřítele. Jen mezi 1. a 23. říjnem bylo zaznamenáno více než 100 úderů proti významným ruským cílům. Tyto útoky si podle údajů, na něž se odvolává The Economist, vyžádaly také životy 11 ruských civilistů.
Rusko mezitím výrazně zesílilo bombardování ukrajinských měst a kritické infrastruktury. Zatímco v červnu provedlo přibližně 130 útoků na dlouhou vzdálenost, v září jejich počet vzrostl na 453.
Od začátku roku do října vypustilo proti Ukrajině více než 56 000 dronů, meziročně o 35 procent více. Počet použitých raket vzrostl o 22 procent na 1 766. Mezi nejohroženější cíle nadále patří Kyjev, jehož energetická infrastruktura čelí opakovaným útokům.
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