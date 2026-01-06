Trumpův exporadce varuje Evropu: „Příměří je iluze.“ Naději vkládá do nečekaného muže

Putinův klid a sebevědomí nejsou známkou síly Ruska, ale slabosti Západu. Kreml je přesvědčený, že dobytí Ukrajiny je otázkou času, NATO lze oslabit a příměří poslouží jen jako pauza před další válkou. Bývalý poradce amerického prezidenta John Bolton v komentáři pro The Kyiv Independent popisuje, proč Moskva nemá zájem na kompromisu a proč by Západ neměl podlehnout iluzi míru.
Bývalý americký velvyslanec v NATO a bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi lety 2018 až 2019 John Bolton ve svém komentáři píše, že čas pracuje ve prospěch ruského vládce Vladimira Putina.
Ruský prezident nevidí vážné domácí ohrožení své moci a po zhodnocení zahraničních protivníků dospěl k závěru, že Západ postrádá vůli i schopnost ho zastavit. Právě proto nemá důvod ke kompromisům a pokračování války považuje za logický krok, nikoli za selhání strategie.
Zelenskyj je překážka
Bolton upozorňuje, že ačkoli jsou lidské i ekonomické náklady pro Rusko obrovské, Putin je ochoten je nést. Jeho cílem totiž není jen Ukrajina, ale širší revize bezpečnostního uspořádání Evropy a oslabení NATO.
Ukrajina je v očích Kremlu pouhou „neposlušnou provincií“, podobně jako Tchaj-wan v pohledu Číny. Prezident Volodymyr Zelenskyj proto není partnerem k jednání, ale překážkou, kterou je třeba odstranit.
Zásadní roli v Putinových kalkulacích hraje i vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Boltona si Putin myslí, že Trumpa dokáže snadno ovlivňovat – nikoli prostřednictvím kompromitujících materiálů, ale využíváním jeho osobních slabostí a odporu k mezinárodním aliancím.
Trump podle Boltona nechápe Putinovu dlouhodobou strategii a Ukrajinu vnímá spíše jako přítěž než jako klíčového spojence.
Hrozba další invaze
Evropské lídry Putin otevřeně podceňuje, mimo jiné proto, že ví o Trumpově pohrdání Evropou. Výsledkem je marginalizace Evropy při jednáních o budoucnosti Ukrajiny a její neustálé reagování na ruské kroky namísto aktivního vedení.
Trvání na příměří podle Boltona jen posiluje ruský dojem, že Západ je válkou unavený a hledá cestu, jak konflikt „odsunout z dohledu“.
Bolton varuje, že příměří na současných frontových liniích by fakticky legitimizovalo ruskou kontrolu nad zhruba pětinou ukrajinského území a otevřelo prostor pro další invazi. Moskva začne jednat vážně teprve tehdy, až bude nucena ustupovat, nikoli postupovat.
Hlavním diplomatickým úkolem Kyjeva proto podle Boltona musí být přesvědčit Trumpa, že skutečnou překážkou jeho vysněné Nobelovy ceny míru není Ukrajina, ale Putin. Zároveň je nutné Evropě vysvětlit, že trvalé příměří je iluze. Důležitou roli by v tom mohl sehrát i generální tajemník NATO Mark Rutte, pokud se Západ dokáže vrátit k realistickému pohledu na válku, která zdaleka neskončila.