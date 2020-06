Podlézal Kimovi a nezvládá zeměpis. Bývalý poradce vydal třaskavou knihu o Trumpovi

Službičky pro Erdogana

Americký prezident podle exporadce Boltona neváhal nabídnout protislužby některým nedemokratickým světovým lídrům. Tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi, kterého podle svých slov obdivoval a označoval za přítele, například nabídl "postarat se" o problémy turecké firmy vyšetřované americkými úřady.

Podle listu Washington Post, který má knihu k dispozici, se nejspíš jednalo o turecký státní podnik Halkbank, zapletený do finančního skandálu souvisejícího s obcházením západních sankcí uvalených na Írán. Do případu byl nepřímo zapleten i sám turecký prezident.

"Trump řekl Erdoganovi, že se o věc postará, a vysvětlil, že státní zástupci v jižním okrese (státu New York, pozn. red.) nejsou jeho lidé, že jsou to Obamovi lidé, což je problém, který by se dal vyřešit, pokud by je nahradil svými lidmi," popisuje Bolton Trumpův postup.