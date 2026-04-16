Trumpův evropský přítel se inspiroval v Rusku. Udělal to, co Putin s Lukašenkem

Politická bromance na ledě. Premiéra Kanady s prezidentem Finska kromě sportu pojí i nevyzpytatelní sousedé
Na tohle jsme zvyklí hlavně od běloruského diktátora Alexandra Lukašenka a jeho ruského protějška Vladimira Putina. Obleky ale za hokejové oblečení ale vyměnili i finský prezident Alexander Stubb a kanadský premiér Mark Carney. Oba lídři se stali přáteli, a vyměňují si zprávy nejen o běžném životě, ale také o Íránu, Ukrajině a NATO.
„Podívejte se, koho jsem našel. Dávám vám prvního kandidáta v draftu, finského prezidenta Alexe Stubba, muže, mýtus, legendu. Že? Víc než jen triatlonistu,“ říká do kamery kanadský premiér Mark Carney, zatímco vedle něj stojí finská hlava státu.
Na led se oba vydali předtím, než začalo jejich společné jednání. Nad rámec běžné komunikace představitelů státu je totiž pojí i přátelství. „S Markem si píšeme skoro každý den. Někdy je to o hokeji, někdy o Blue Jays (kanadský baseballový tým – pozn. red.), ale většinou je to o NATO, Ukrajině nebo Íránu,“ dodává Stubb, který je podobně jako jeho kanadský hostitel oděn v hokejovém oblečení a drží hokejku.
Jak připomíná bruselský deník Politico, oba muži jsou představiteli států, které mají záludné a nevyzpytatelné sousedy. Americký prezident Donald Trump dělá vtipy o tom, že by rád Kanadu začlenil jako svůj 51. stát, a navíc se na konci února pustil do války s Íránem, která ani po téměř dvou měsících nemá zjevné řešení a přinesla krizi globální ekonomice.
Finové jsou na tom znatelně hůře a Rusko se s nimi dokonce ve 40. letech pustilo do takzvané zimní a následné pokračovací války (1939 až 1944).
Nyní vedou Rusové už čtyři roky válku proti Ukrajině, cílí na evropské země špionáží a hybridními útoky a Baltským mořem proplouvají stále více lodě jejich stínové flotily. Těm nejen finské úřady vyčítají, že ohrožují důležitou infrastrukturu, jako jsou kabely a potrubí.
Odlišné zkušenosti s Trumpem
S už zmíněným americkým prezidentem Donaldem Trumpem ale má každý z nich jinou zkušenost. Carney se dostal k moci v roce 2025 s tím, že se postaví Trumpovi a bude bojovat za kanadskou suverenitu tváří v tvář jeho územním a ekonomickým hrozbám.
Stubb si naopak vysloužil nálepku Trumpova evropského přítele, na jehož slova šéf Bílého domu dá. A to poté, co se s americkým prezidentem seznámil při jiném sportu – na jeho floridském golfovém hřišti – tento vztah se pak postupně upevnil vzájemnými telefonáty, textovými zprávami a schůzkami.
„Přestože má jeho země relativně malou populaci 5,6 milionu obyvatel, Stubb se ve Washingtonu těší nadměrnému vlivu, ačkoli říká, že od vypuknutí války na Blízkém východě s Trumpem mluví o něco méně často,“ hodnotí Politico.
Hokej spojuje i další světové lídry
Lední hokej spolu pravidelně hrají také například běloruský diktátor Alexandr Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin. Zatímco Putin se v poslední době na ledě přestal objevovat, 71letý lídr Běloruska sportuje i ve svém pokročilém věku. Naposledy si hokejový zápas zahrál na konci ledna, kde dokonce vstřelil branku.
Měl ale štěstí, protože puk se do branky dostal navzdory tomu, že střela nebyla nijak tvrdá. Lukašenko ale využil toho, že kolem něj bylo velké množství volného prostoru a také, že brankář se moc nesnažil, jak poznamenávají média.
Podle profilu na jeho oficiální webové stránce to ale není jenom hokej. „Fotbal, lední hokej, lyžování, kolečkové lyžování, herní sporty, cyklistika a tenis – to vše jsou sporty, kterým se běloruský vůdce věnuje,“ tvrdí stránka.