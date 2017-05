Trumpův bývalý poradce Flynn odmítl vydat senátnímu výboru soukromé dokumenty

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn nevydá požadované soukromé dokumenty senátnímu výboru, který vyšetřuje možné ruské zásahy do amerických prezidentských voleb. Podle agentury AP to oznámil předseda senátního výboru pro dohled nad tajnými službami Richard Burr. Výbor o vydání všech dokumentů, které mohou být pro vyšetřování přínosné, oficiálně požádal Flynna na začátku května, ještě před žádostí neformálně Flynna vyzval, aby dobrovolně na objasnění kauzy spolupracoval. Flynn to ale odmítl, proto se senátoři rozhodli poslat mu počátkem tohoto měsíce obsílku. "Zjistíme, jaký bude s generálem Flynnem náš další krok, pokud vůbec nějaký bude," uvedl Burr.

