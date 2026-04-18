Trumpův brutální útok na NATO není nic nového. Podívejte se, co říkal v roce 1987

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Spojenci v NATO jsou „zbabělci“, zachází s námi „velmi špatně“, je to pro USA „velké zklamání“. Smršť kritiky na Severoatlantickou alianci kvůli neochotě pomoci USA ve válce s Íránem korunoval tento týden Donald Trump tvrzením, že „rozhodně zvažuje“ odchod z aliance a že o NATO už 25 let říká, že „je k ničemu a jen nás vysává“. V tom se však Trump mýlí – neříká to 25 let, ale 39 let: od roku 1987.

Donald Trump (na archivním snímku z konce 80. let) již v roce 1987 nastolil otázku, proč USA platí za obranu zemí, které si ji mohou dovolit financovat samy.
Donald Trump (na archivním snímku z konce 80. let) již v roce 1987 nastolil otázku, proč USA platí za obranu zemí, které si ji mohou dovolit financovat samy.Foto: ČTK
V září 1987 se v prestižních denících The New York Times, The Washington Post a The Boston Globe objevil „otevřený dopis americkému lidu“. Jeho autorem byl Donald Trump a záleželo mu na tom tolik, že za možnost jeho otištění zaplatil sto tisíc dolarů. Titulek zněl „V americké zahraniční politice není nic tak špatného, co by trocha selského rozumu nemohla napravit“ a celé to byla tvrdá obžaloba amerických spojenců – především Japonců a Saúdů, ale nepřímo i Evropanů.

Dopis Donalda Trumpa americkému lidu
Dopis Donalda Trumpa americkému lidu ze září 1987Foto: Boston Globe

Hlavní myšlenky, které tehdy Trump zveřejnil, zněly téměř identicky jako jeho dnešní rétorika. Jen s tím rozdílem, že Japonsko bylo tehdy – na rozdíl ode dneška – hlavním ekonomickým konkurentem USA. Dopis začíná slovy: „Po desetiletí využívají Japonci a další země Spojené státy.“

Trump nastolil otázku, proč Amerika platí za obranu zemí, které si ji mohou dovolit financovat samy. „Proč tyto země neplatí Spojeným státům za lidské životy a miliardy dolarů, které ztrácíme při jejich obraně?“ Trump navrhoval uvalit na tyto země jakousi „daň“ za ochranu.

Ironií osudu už tehdy Trump zmiňoval Perský záliv a kritizoval spojence (konkrétně Saúdskou Arábii) za to, že nechtějí poskytnout ani minolovky na vyčištění Hormuzské úžiny od íránských min. Vadilo mu, že USA chrání lodě v Zálivu, aby zajistily ropu pro Japonsko a další spojence, kteří za to USA nic nedávají. „Svět se směje americkým politikům, kteří v Perském zálivu chrání lodě zemí, které nám nechtějí pomoci.“

V Perském zálivu probíhala v 80. letech tzv. válka tankerů mezi Íránem a Irákem, tedy zeměmi, které spolu válčily od roku 1980, obě byly závislé na exportu ropy a snažily se omezit možnost druhého státu klíčovou surovinu vyvážet. Když začal Írán útočit i na kuvajtské tankery, začalo je v roce 1987 doprovázet americké námořnictvo, které se tak několikrát dostalo do střetu s Íránci.

Ovšem největší ztráty si paradoxně vyžádal irácký útok. To když si irácký letoun spletl americkou fregatu USS Stark s íránským válečným plavidlem a zasáhl ji protilodní střelou. Zemřelo tehdy celkem 37 amerických námořníků.

USS Stark zasažená 7. května1987 iráckou protilodní střelou
USS Stark zasažená 7. května 1987 iráckou protilodní střelou. Neštěstí si vyžádalo 37 amerických životůFoto: US Navy Command

Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce

Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.

"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.
"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.
"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.

ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.

