Trumpovým nařčením Obamy z odposlechů se bude zabývat i Senát

před 1 hodinou

Tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že jej předchůdce Barack Obama nechal odposlouchávat, se budou zabývat obě komory Kongresu. Vedle výborů Sněmovny reprezentantů hodlá obvinění vznesené bez jakýchkoli důkazů prošetřit i Senát. Televizi CNN to řekl druhý nejvýše postavený republikánský senátor John Cornyn. "Je nutné to vyšetřit, abychom zjistili, jaká jsou fakta," řekl s tím, že Senát se bude Trumpovým prohlášením zabývat v rámci vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně. Zatímco demokraté prezidentova slova vesměs odsuzují jako falešná obvinění ve snaze odvést pozornost, republikáni jsou zdrženlivější a čekají, zda Trump předloží důkazy.

autor: ČTK